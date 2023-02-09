اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 فبراير 2023 01:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

صور الأقمار الصناعية.. تحسن نسبى للطقس والأمطار تنحصر على السواحل الشمالية

الخميس، 09 فبراير 2023 12:27 م
صور الأقمار الصناعية.. تحسن نسبى للطقس والأمطار تنحصر على السواحل الشمالية أمطار - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تحسن نسبي  في الأحوال الجوية وإن ظلت الأجواء مائلة للبرودة علي القاهره الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، معتدلة علي شمال الصعيد، مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتنحصر فرص سقوط الأمطار الخفيفة علي مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، مع تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤديه من والي القاهره الكبري والوجه البحري والسواحل الشماليه و مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، وتظل الأجواء باردة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البروده علي جنوب البلاد.

ويشهد اليوم الخميس، انخفاض فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء ، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على  جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى،  شديد البرودة على جنوب البلاد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد والوادى الجديد، كما تتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس :  القاهرة العظمى 17  درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

 

ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى. 


حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

حالة الطقس اليوم الخميس 9/2/2023 فى مصر

الخميس، 09 فبراير 2023 12:00 ص

إعادة فتح بوغاز ميناء الإسكندرية بعد تحسن نسبى فى حالة الطقس

الأربعاء، 08 فبراير 2023 09:11 ص

حالة الطقس اليوم الأربعاء 8/2/2023 فى مصر

الأربعاء، 08 فبراير 2023 12:00 ص

حالة الطقس فى دمياط.. أمطار مستمرة وانخفاض درجات الحرارة

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 01:34 م

استمرار حالة الطقس السيئ وسقوط الأمطار على أنحاء محافظة دمياط

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 12:13 م

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7/2/2023 فى مصر

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 12:00 ص

حالة الطقس اليوم الإثنين 6/2/2023 فى مصر

الإثنين، 06 فبراير 2023 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة