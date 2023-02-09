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صحة المنيا: تحرير 47 محضرا لمنشآت طبية خاصة مخالفة خلال يناير الماضى

الخميس، 09 فبراير 2023 01:44 م
صحة المنيا: تحرير 47 محضرا لمنشآت طبية خاصة مخالفة خلال يناير الماضى جانب من المخالفات
المنيا ــ حسن عبد الغفار

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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن ضبط عدد 413 منشأة مخالفة وتحرير 47 محضر غلق ادارى لمنشآت طبية خاصة مخالفة خلال يناير الماضى، وذلك تنفيذا ً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مدن ومراكز المحافظة، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.


أشار الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى أن إدارة العلاج الحر بالمديرية نفذت خلال شهر يناير الماضى مرورا ً على 845 منشأة طبية خاصة حيث تنوعت المنشآت بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل، وذلك فى إطار خطة المديرية لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية.


ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد حسن مدير ادارة العلاج الحر بالمديرية أنه تم تحرير 4 محاضر ضبط ادوية داخل عيادات خاصة وتم مصادرة المضبوطات، مشيرا ً إلى أن عدد المنشآت الطبية الخاصة التى تم ترخيصها بلغ 15 منشأة طبية خاصة، بالإضافة إلى توفيق الأوضاع لعدد 210 منشأت، وإنذار 141 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع وفحص 4 شكاوى واتخاذ ما يلزم حيالها.

 


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