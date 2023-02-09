شروط "التعليم" للتقديم فى مسابقة الـ30 ألف معلم والمؤهلات المطلوبة

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة شروط التقدم لمسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم فصل للصفوف الابتدائية الأولى" الأول والثاني والثالث" وفق الشروط التالية:

- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تاديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاماً من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان .

- أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية" تعليم أساسي/ ابتدائى / معلم فصل"

- أن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلي.

- أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

- يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومى.

- سداد مبلغ مقداره (24) جنيها (أربعة وعشرون جنيها فقط لاغير" لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية :- ( البنك الأهلى بنك مصر - بنك القاهرة والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم اداء 9/450/781200 حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية بخلاف مصروفات الإيداع.

- يبدأ التقدم للوظيفة 23 فبراير الجارى وحتى 9 مارس المقبل إلكترونيا عبر بوابة الوظائف الحكومية.