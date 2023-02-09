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شروط "التعليم" للتقديم فى مسابقة الـ30 ألف معلم والمؤهلات المطلوبة

الخميس، 09 فبراير 2023 10:36 ص
شروط "التعليم" للتقديم فى مسابقة الـ30 ألف معلم والمؤهلات المطلوبة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة شروط التقدم لمسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم فصل للصفوف الابتدائية الأولى" الأول والثاني والثالث" وفق الشروط التالية:

- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تاديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاماً من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان .

- أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية" تعليم  أساسي/ ابتدائى / معلم فصل"

- أن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلي.

- أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

- يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومى.

- سداد مبلغ مقداره (24) جنيها (أربعة وعشرون جنيها فقط لاغير" لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية :- ( البنك الأهلى بنك مصر - بنك القاهرة والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم اداء 9/450/781200 حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية بخلاف مصروفات الإيداع.

- يبدأ التقدم للوظيفة 23 فبراير الجارى وحتى 9 مارس المقبل إلكترونيا عبر بوابة الوظائف الحكومية.


التربية والتعليم

شروط ومؤهلات مسابقة تعيين 30 ألف معلم

التقدم لوظيفة 30 ألف معلم 2023

2024

اخبار مصر



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