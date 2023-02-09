اليوم السابع
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أكرم القصاص
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شركة ديزنى الأمريكية تسرح 7 آلاف موظف بعد خسارة عدد من المشتركين بمنصتها

الخميس، 09 فبراير 2023 03:57 م
شركة ديزنى الأمريكية تسرح 7 آلاف موظف بعد خسارة عدد من المشتركين بمنصتها والت ديزنى ـ صورة أرشيفية
كاليفورنيا (أ ش أ)

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كشفت شركة "والت ديزنى" عن قرارها بتسريح 7000 موظف لتصبح أحدث شركة كبرى تسرح موظفين حيث خسرت منصتها "ديزنى +" عدد من المشتركين وذلك لأول مرة فى تاريخها.
 

وقال "روبرت إيجر" رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "والت ديزنى" - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الخميس، - إن منصة "ديزني +" لديها حاليا 161.8 مليون مشترك في جميع أنحاء العالم بعد أن خسرت 2.4 مليون في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022.
 

يشار إلى أن قرار "ديزني" بتسريح موظفين هو الأحدث في الشركات الكبرى التي أعلنت عن تسريح الآلاف خلال الأشهر الأخيرة، بعد عمالقة وول ستريت بما في ذلك "جولدمان ساكس"، و"ألفابيت"، و"أمازون".
تــرك
 


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