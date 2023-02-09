سماء الأقصر تشهد تحليق 420 سائحا على متن 21 رحلة بالون طائر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت سماء البر الغربي بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، عودة تحليق البالون الطائر بعد توقفه يومين، نتيجة سوء حالة الطقس، حيث حلقت بالسماء 21 رحلة بالون طائر أقلت على متنها أكثر من 420 سائحا من حول العالم، وذلك للاستمتاع بسحر الطقس الشتوي الدافئ صباحاً، والتحليق فى رحلة المغامرة الأولى فى مصر فوق المعابد والمقابر الفرعونية والطبيعة الساحرة وشريط نهر النيل.

ومن جانبه، يقول ممثل شركات البالون الطائر بالأقصر، أنه حلقت فى السماء اليوم الخميس، أكثر من 21 رحلة بالون أقلت على متنها أكثر من 420 سائح من حول العالم، حيث تطلق جميع الشركات العاملة فى البالون رحلاتها فى السماء بصورة يومية وسط التزام شديد بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة.

ويضيف ممثل شركات البالون، أنه تحتل محافظة الأقصر المركز الثالث عالمياً في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر، حيث تشهد الأقصر تحليق رحلات البالون الطائر فى الأقصر طوال العام ولكن فى فصل الشتاء يزداد الإقبال على الرحلات، حيث يستمتع السائحون من حول العالم بأهم الرحلات السياحية التى تجذب الجميع فى البر الغربي، حيث أنه تشمل إجراءات الآمان بالرحلات يومياً تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات تلتزم بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

ومن الجدير بالذكر أنه تبدأ المغامرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها فى الرابعة ونصف فجراً، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاي والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم الإنتقال المراكب النيلية للبر الغربي وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى قلب المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريق خاصة ومختلفة تماماً.



السياح يستمتعون على متن رحلات البالون الطائر



تجهيز البالونات للتحليق فى سماء غرب الأقصر



جانب من اقلاع رحلات البالون على متنها السائحين



خروج رحلات البالون فى جبال القرنة