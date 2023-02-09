سكرتير عام محافظة أسوان يشهد الحفل السنوى لنقابة الأطباء البيطريين

نظمت النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بأسوان، اليوم، الخميس، الحفل السنوى لتكريم رواد المهنة، وحملة الماجستير والدكتوراه لعام 2022 ، بجانب تكريم أبناء الأطباء المتفوقين، وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وكلف المحافظ، اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام بحضور حفل التكريم ، والذى شهده كل من الدكتور خالد سليم نقيب عام الأطباء البيطريين بمصر، بجانب أعضاء مجلس النقابة العامة ، وكذا عمداء الكليات والباحثين والمتخصصين والنقابين والتنفيذيين.

وفى كلمته قدم اللواء أشرف عطية، التحية والتقدير للأطباء والعاملين فى قطاع الطب البيطرى ، والذين نكن لهم كل الإحترام والتقدير على دورهم الرائد فى تقديم الخدمات البيطرية بجميع المراكز والمدن، موضحاً أن ذلك يتوازى فى الوقت نفسه مع إهتمام المحافظة لتعظيم الإستفادة من الثروة الحيوانية ، والعمل على تأمين سلامة الغذاء وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة والجهات التنفيذية بالتوسع فى تنظيم القوافل البيطرية ، مع إستثمار الوحدات البيطرية القائمة أو التى تم إنشاؤها ضمن 31 مركز للخدمات الزراعية فى إطار المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة والتى ستستكمل بإنشاء مراكز أخرى فى مركزى أسوان ودراو خلال المرحلة الثانية من " حياة كريمة ".

وأكد أشرف عطية، حرص المحافظة للتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين لوضع رؤية مستقبلية تساهم فى تنمية للثروة الحيوانية والداجنة فى ظل ما تتمتع به أسوان الواعدة بالعديد من المقومات الإستثمارية والإقتصادية والعلمية ، مشيراً إلى أن تنظيم هذا الحفل يجسد روح الود والمحبة والتلاحم والتماسك بين أبناء نقابة الأطباء البيطريين الذين يحتلفون بتكريم الأطباء ورواد المهنة وأبنائهم المتفوقين والنابغين.