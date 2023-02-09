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سامح شكرى يبحث مع نظيره الصربى تعزيز التعاون بالقضايا ذات الاهتمام المشترك

الخميس، 09 فبراير 2023 02:50 م
سامح شكرى يبحث مع نظيره الصربى تعزيز التعاون بالقضايا ذات الاهتمام المشترك وزير الخارجية سامح شكرى يتلقى اتصال من وزير خارجية صربيا
كتب: أحمد جمعة

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تلقى سامح شكرى وزير الخارجية اتصالا هاتفيًا من وزير خارجية صربيا "إيفيتسا داتشيتش" اليوم الخميس، وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين ناقشا عدد من ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفعها قدمًا، والتأكيد على أهمية استمرار البناء على زيارة رئيس الجمهورية إلى صربيا فى يوليو 2022، مع الإشادة بتطوير العلاقات الاقتصادية.

 

كما ناقش الوزيران التعاون القائم بين البلدين فى المحافل والمنظمات الدولية، وسبل تعزيز الدعم المتبادل فيما بينهما فى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

وأضاف المتحدث الرسمى باسم الخارجية بأنه تم الاتفاق فى نهاية الاتصال على مواصلة وتيرة التنسيق والزيارات المتبادلة خلال المرحلة القادمة.


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