اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السلع موجودة ومافيش أى مشكلة..

رسائل طمأنة من الرئيس السيسى خلال افتتاح مصنع سايلو فودز.. إنفوجراف

الخميس، 09 فبراير 2023 02:53 م
رسائل طمأنة من الرئيس السيسى خلال افتتاح مصنع سايلو فودز.. إنفوجراف الرئيس السيسى

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طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، جمع المصريين، بتوافر السلع قائلا: "أطمئن الجميع بأن السلع موجودة ومفيش فيها مشكلة، والأزمة اللى مرت علينا خلال 4 شهور إن شاء الله متجيش تاني، ونكمل طريقنا بشكل أفضل مما كنا عليه".
 
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- أطمئن الجميع بأن السلع موجودة وما فيش فيها مشكلة، والأزمة اللى مرت علينا خلال 4 شهور إن شاء الله ما تجيش تانى ونكمل طريقنا
 
- لازم إحنا كمواطنين لو لقيت المحل ده غالى ما تشتريش منه ونبقا إدناهم الدرس مع جهد الرقابة فى التموين ووزارة الداخلية
 
- بنشجع المستثمرين لو عاوزين يعملوا مناطق لوجيستية فى الموانئ الرئيسية والهيئة الاقتصادية لقناة السويس
 
- لازم نتحرك فى كل المجالات فى وقت واحد حتى لو عوائدها مش هتبان دلوقتى
 
- لما يكون عندك فجوة 30 مليار دولار علشان توفرها بصناعات يبقى.. لازم تعمل شغل مش أقل من 100 مليار دولار.. وده زمنيا يحتاج من 5 إلى 7 سنوات
 
- مستعدون لتسهيل الإجراءات الاستثمارية أكتر ومنها الرخصة الذهبية أمام أى مستثمر محلى أو أجنبى

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