رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقد معاهد وسط استعدادا للفصل الدراسى الثانى

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية صباح اليوم الخميس بعض المعاهد التابعة لإدارة وسط للوقوف على جاهزية المعاهد لاستقبال الطلبة والطالبات للفصل الدراسى الثانى وتابع عملية إعادة تجهيز معهد سموحة الابتدائى النموذجى للغات بعد توفير جميع متطلباته.

رافقه فى الجولة علاء الحلفاوى مدير الشئون القانونية ومصطفى الباهى مدير التعليم الابتدائى وإسماعيل أنور مدير العلاقات العامة وحسين الشناوى مدير إدارة التوريدات ومحمد سعد مسئول الأمن بالمنطقة.

وكان قد تفقد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية بعض المعاهد للوقوف على جاهزية المعاهد لاستقبال الطلبة والطالبات للفصل الدراسى الثانى وذلك بإدارة وسط وبعض شيوخ المعاهد ومعرفة احتياجات المعاهد قبل بدء الدراسة.

ووجة خلال الجولة بالمتابعة المستمرة حتى بداية الفصل الدراسى الثانى وشملت الجولة معهد سموحة الابتدائى النموذجى ومعهد بنين سموحة ومعهد إسكندرية.

كنا ووجه إدارة التوريدات بتوفير جميع احتياجات المعاهد وطالب شيوخ المعاهد بالتعاون بينهم لتوفير احتياجات معهد سموحة الابتدائى النموذجى استعداد لعودة الطلاب، كما شملت الجولة كنترول الشهادة الاعدادية واطمأن على سير أعمال التظلمات وكان برفقته أحمد البرجى مدير التعليم الثانوى ومصطفى الباهى مدير التعليم الابتدائى وحسين الشناوى مدير إدارة التوريدات وإسماعيل أنور مدير العلاقات العامة ومحمد سعد مسئول الأمن بالمنطقة.