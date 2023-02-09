رئيس الوزراء يحدد موعد انعقاد المجلس الأعلى لصناعة السيارات

كتبت هند مختار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قرارا بأن ينعقد المجلس الأعلي لصناعة السيارات بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلي ذلك، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفى حالة التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وتضمن القرار أن ينوب وزير التجارة والصناعة عن رئيس المجلس فى حالة غيابه وأن يكون لرئيس المجلس دعوة الحضور لمن يرى الاستعانة بهم من الوزراء والمحافظون ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة أو غيرهم من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود.

وأن تشكل الأمانة الفنية للمجلس الأعلي لصناعة السيارات وتحدد اختصاصاتها ونظام عملها بموجب قرار يصدره وزير التجارة والصناعة

وأصدر رئيس الوزراء قرار بشـأن مكافأة التدريب لكليات ومعاهد القطاع الصحي لتتضمن فئة طب الأسنان 2200 والعلاج الطبيعي 2000 والتمريض العالي 2000 والتمريض المتوسط1000 والفني الصحي 1000 وذلك خلال مدة التدريب الإجباري فى المستشفيات والجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التى يقرها المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية.