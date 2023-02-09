وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء أوجه التعاون والعمل المشترك فى الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والفرص المتوفرة لتطويرها إلى مستويات أرحب فى جميع المجالات التي تتسق مع أولويات البلدين في تحقيق التنمية والتقدم والازدهار لشعبيهما الشقيقين.

كما استعرضا عدداً من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين في هذا السياق توافق رؤى البلدين بشأن العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بإيجاد تسويات سلمية للنزاعات والأزمات التي تشهدها المنطقة ودفع المساعي الدبلوماسية التى تسهم فى تحقيق تطلعات شعوبها إلى الاستقرار والازدهار.