رئيس "الإصلاح الزراعى" يتفقد الجمعيات التابعة للهيئة فى سوهاج

كتبت أسماء نصار

تفقد الدكتور حسن فولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئه، مديرية الإصلاح الزراعي بسوهاج، للوقوف علي جميع الأعمال بكافة الجمعيات التابعة لها، وسير العمل وتنفيذ التكليفات.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بالمتابعة المستمرة على المديريات وجمعيات الإصلاح الزراعي، وذلك في إطار حملة اليوم الواحد التي أطلقتها الهيئة، بهدف المرور الميدانى ومتابعة الجمعيات المحليو والمناطق في يوم واحد .

وشملت الجولة المرور علي الجمعيات ومراجعة أعمالها ومدى توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة و تقاوي ومبيدات استعدادا للموسم الشتوى، وانتظام السجلات و الدورة المستدامة و مراجعة المشاريع الموجودة بالجمعيات.

وعقد رئيس الهيئة اجتماعا، مع الجهاز التنفيذي للمديرية، وقيادات الهيئة لمراجعة و مناقشة أعمال لجنة المرور و أهم النقاط الإيجابية و السلبية بالمديرية، حيث تم مناقشة عددا من الموضوعات يأتي على رأسها: متابعة تحصيل القيمة الإيجارية للموسم الجديد للأراضي المؤجرة، فضلا عن مراجعة بيانات ترتيب الزمام لكل جمعية و كذلك المنطقة و المديرية، ومراجعة موقف التعديات و موقف الازالات والتشديد بإزالة التعديات في المهد، فضلا عن الاستعداد لموسم زراعة محصول القمح في إطار مبادرة الإصلاح الزراعي لتوريد كل حبة قمح هذا الموسم.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة معاملة معظم المساحات بالمخصبات الحيوية المعتمدة من مركز البحوث الزراعية لزيادة الإنتاجية والجودة وعرض ما تم تنفيذه بخطة الزراعة طبقا للنماذج المعدة من الشئون الزراعيه بالهيئه، فضلا عن مراجعة موقف توفير الاسمدة و المبيدات للموسم الشتوي طبقا للاحتياجات الفعلية للمنتفعين و تيسير أعمال صرف للاسمدة الازوتية، و مراجعة أعمال التحصيل لمستحقات للهيئه علي مستوي المديرية، ووجه الفولي الجهاز التنفيذي للمديرية بتوفير كافة الخدمات و التعاون مع المنتفعين و المعامله الحسنة و بناء جسور الثقة معهم.