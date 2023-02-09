رئيس اتحاد عمال الجيزة: حريصون على خلق وعى تنموى لمواجهة الشائعات

كتبت – مرام محمد

أكد محمد كامل رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة ورئيس نقابة النقل العام، أن مشروع "التثقيف" أحد أهم ركائز التنظيم العمالى، وذلك لمواجهة حروب "التشكيك والشائعات"، ولقدرته على خلق وعى تنموى بليغ الرد على أصحاب الاجندات المشبوهة، بما فيهم أهل الشر للملقبون "بأعداء التقدم والعمران"، لكونهم يدركون أن المشروعات القومية التنموية بكافة أنماطها التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى باقتدار هى مسار التحول لبناء اقتصاديات ناجحة بالجمهورية الجديدة، مشيرا الى أن تلك المشروعات هى "القوى الناعمة التى استوعبت الملايين من "القوى العاملة" التى تعد أصل لبناء بيئة عمل فريدة ومنتجة ومن بينها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ذات البناءات الحديثة والتى يتم تمويلها عبر فكر تسويقى غير مسبوق من حصيلة بيع الاراضى للمطورين العقاريين الى جانب الاستثمار فى المشروعات الذى حقق قيمة اقتصادية للمنطقة بأكملها أحد أهم روافد رفع ثقافة الاداء طبقا لتنوع فرص العمل المستدامة.

جاء ذلك خلال فاعلية "إنك تعرف يهمنا" التى نظمتها أمانة التثقيف بالاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة، التى تضم "مختار أبو الفتوح مسئول اتصال وإعلام، وكلا من فيفي زياده ونحمده عبد العزيز وساميه حسانين ونعمات عبد الحفيظ، أعضاء".

وتابعت منيرة الأشقر عضو مجلس النواب، أن فعاليات الندوات التثقيفية ستبقى أدوات راسخة لمناقشة كيفية تحقيق معدلات تنموية من خلال الإعداد الجيد لخلق فكر ذات قيمة مضافة طويل الاجل يساهم مباشرة فى تنفيذ وريادة المشروعات القومية ويشهد على ذلك النقلة النوعية التى طالت مجالات النقل والمواصلات الذكية التى تتوافق ومعاير صحة الانسان التى تعدها القيادة السياسية الجهاز التنفسى لتنمية الوطن.

وأكد الدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة والمدير التنفيذى للجنة العليا لمبادرة "المواطن القدوة" بوزارة الشباب والرياضة على أهمية "التثقيف" ودوره فى زيادة الولاء والانتماء داخل جدران الحركة الانتاجية ومساهمته المباشرة فى معدلات النمو القوية من خلال استراتيجية الدولة التى نفذتها باحترافية وساهمت فى خلق مجتمعات صناعية وعمرانية من خلال فكر تسويقى لموارد المشروعات والانفاق عليها من ذاتيتها.



فاعلية إنك تعرف يهمنا بالاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة