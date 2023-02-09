ووصفت فون دير لاين - خلال كلمة لها في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني في بروكسل - الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا بـ"الأسرة الواحدة" التي تشترك في الرؤية والقيم، مؤكدة أن التكتل سيواصل تقديم الدعم لأوكرانيا التي تسعى لأن تكون أوروبا بأكملها حرة.



وشددت على أنه يجب تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا التي يدفع أبناء شعبها الثمن الأكبر كل يوم من أجل الحفاظ على سيادة واستقلال وحرية بلاده، مشيرة إلى ما تم تقديمه من مليارات على مدار الأشهر الـ12 الماضية من دعم لإمدادات الطاقة والقدرات العسكرية والمساعدات الإنسانية بالإضافة إلى دعم اللاجئين.



وأوضحت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا للفوز بهذه الحرب وأيضا لضمان أن تتمتع أوكرانيا بتحقيق السلام الذي سيأتي بعد ذلك.



كما أعربت عن دعم الاتحاد الأوروبي لخطة سلام الرئيس الأوكراني، موضحة أن التكتل يعمل مع شركائه جديا للحصول على الدعم العالمي لهذه الخطة ذات النقاط العشرة ومن بينها تحقيق الأمن الاقتصادي والأمن النووي وأمن الطاقة والغذاء.



وأكدت أنه يجب أن تدفع روسيا ثمن الدمار الذي تسببت في حدوثه والدم الذي تسببت في إراقته، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن حزمة العقوبات العاشرة خلال الأيام القادمة وأبرزها هو فرض عقوبات على عدد من القادة العسكريين والسياسيين وأيضا على من يقومون بنشر الدعاية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأن أكاذيبهم تسمم الفضاء في روسيا وفي الخارج.



وتابعت أن العقوبات الجديدة ستتضمن أيضًا فرض حظر على الصادرات بقيمة تزيد عن 10 مليارات يورو من أجل "تجويع الآلة العسكرية الروسية" - على حد قولها - والاستمرار أيضًا في زعزعة الاقتصاد.



وحول ضمان تحقيق العدل، قالت فون دير لاين إن المجتمع الدولي سيعمل جاهدا على ذلك الأمر من خلال عدة خطوات وهي تجميع وحفظ الأدلة على الجرائم التي ارتكبت وهو ما تم البدء فيه بالفعل وعمل المدعين العامين معا وإنشاء محكمة لمحاسبة المتورطين.

وبشأن محاولة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، قالت فون دير لاين "إنها تتقدم" وأضافت "لنحول أحلام أوكرانيا إلى حقيقة".