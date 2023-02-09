ديزنى تسرح 7000 موظف لتوفير 5.5 مليار دولار

كتب فارس البدري

قال بوب إيجر، الرئيس التنفيذى لشركة ديزني، إن ديزني ستخفض قوتها العاملة بمعدل 7000 موظف في محاولة لخفض التكاليف، يمثل الرقم 3.2٪ من إجمالي عدد موظفي ديزني البالغ حوالي 220 ألف موظف في جميع أنحاء العالم.

وحسبما ذكر في صحيفه "Variety"، فإن أمر تسريح العمال جزء من جهود ديزني لتحقيق حوالي 5.5 مليار دولار في توفير التكاليف، فإن 2.5 مليار دولار تمثل تكاليف العمالة و 1 مليار دولار من تلك التخفيضات المستهدفة في التكلفة جارية بالفعل، على حد قول إيجر.

وقالت كريستين مكارثي، المدير المالي لشركة ديزني، للمحللين إن ديزني تهدف إلى خفض سنوي قدره 3 مليارات دولار في تكاليف المحتوى غير الرياضي، ومن المتوقع أن يتحقق خلال السنوات المقبلة.



شركة ديزني

ومن إجمالى 2.5 مليار دولار في النفقات غير المتعلقة بالمحتوى ، يمثل حوالي 50 ٪ الإنفاق على التسويق؛ و30٪ لتكاليف العمالة؛ وقالت مكارثي إن نسبة 20٪ تمثل التكنولوجيا والمشتريات والنفقات الأخرى، وتتوقع ديزني أن يتحقق توفير التكلفة هذه بالكامل، بحلول نهاية السنة المالية 2024.

واضاف إيجر إنه لم يتخذ قرار الاستغناء عن الوظائف بسهولة حيث قال "لدي احترام وتقدير كبيرين لتفاني موظفينا في جميع أنحاء العالم".

واما عن صعيد المحتوى، قال إيجر، "سنلقي نظرة فاحصة حقًا على كل شيء نصنعه في الترفيه العام لأن الأشياء في عالم أكثر تنافسية أصبحت أكثر تكلفة."

تفاصيل عن القطاعات التي تم تسريح بعض من موظفيها

وجاءت التخفيضات المعلنة للوظائف في الوقت الذي أعلن فيه إيجر عن هيكل تشغيلي جديد لشركة ديزني، تم تنظيمه في ثلاثة قطاعات أعمال أساسية: ديزني إنترتينمنت ، برئاسة الرئيسين المشاركين دانا والدن وألان بيرغمان ؛ وESPN ، بقيادة جيمي بيتارو، حدائق ديزني ، التجارب والمنتجات ، بقيادة جوش دامارو، ويعيد تنظيم مجموعة Disney Media and Entertainment Distribution (DMED)التي أنشأها الرئيس التنفيذي السابق Bob Chapek في عام 2020.

وأول شهر ديسمبر الماضي، تفوقت ديزني على تقديرات وول ستريت في الأعلى والأسفل، في هذه الفترة سجلت Disney + أول انخفاض لها على الإطلاق في عدد المشتركين، حيث خسرت 2.4 مليون مشترك.