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خارجية فلسطين: وصول فريق فلسطينى للتدخل والاستجابة العاجلة لسوريا وتركيا

الخميس، 09 فبراير 2023 08:11 م
خارجية فلسطين: وصول فريق فلسطينى للتدخل والاستجابة العاجلة لسوريا وتركيا وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى
كتب: أحمد جمعة

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أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة وصل إلى سوريا وتركيا، وقالت "الخارجية" الفلسطينية في بيان صدر عنها، مساء الخميس، إن الفريق وصل إلى الجمهورية التركية، حيث كان في استقباله في مطار إسطنبول سفير دولة فلسطين لدى تركيا، فائد مصطفى، كما وصل الفريق إلى الجمهورية العربية السورية.

وكان فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة، انطلق صباح اليوم من مدينة رام الله، إلى تركيا وسوريا، من أجل دعم جهود الإغاثة المحلية والدولية، بعد الزلزال المدمر، الذي ضرب البلدين، وذلك بتوجيهات من الرئيس محمود عباس.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، استعداد دولة فلسطين لتسخير كافة الإمكانيات المتاحة، من أجل تقديم يد العون لسوريا وتركيا.

وأوضح أن الفريق سينقسم إلى مجموعتين فور وصوله إلى الأردن، وستنطلقان إلى تركيا وسوريا، وستباشران العمل فور وصولهما إلى المناطق المتضررة نتيجة الزلزال، مع الطواقم الدولية الأخرى العاملة في المستشفيات الميدانية، كما ستشاركان أيضا في عمليات الإنقاذ والإخلاء والإسعاف بالتنسيق مع السلطات المعنية في البلدين.

يذكر أن فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة، الذي تشرف عليه الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا"، يتكون من الدفاع المدني الفلسطيني، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ووزارة الصحة، وهيئة الإذاعة والتليفزيون، برئاسة مساعد الوزير للتعاون الدولي، مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، السفير عماد الزهيري.

يشار إلى أن فريق فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة قد نفذ عدة مهمات إنسانية، كان آخرها في الباكستان، وسبق أن نفذ مهمات إغاثية في كل من: إندونيسيا، والكاريبي، وأميركا اللاتينية.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب الإثنين الماضي، سوريا وتركيا إلى نحو 20 ألف شخص، فيما تتواصل عمليات البحث عن ناجين في أجواء من البرد الشديد.


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