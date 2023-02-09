حملة أمنية بأسيوط لضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف أطراف الخصومات الثأرية وذوى المعلومات الجنائية، وضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرتى (مركز شرطة الفتح ، قسم شرطة أسيوط الجديدة بمديرية أمن أسيوط) .

وأسفرت جهود الحملات الأمنية عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

-ضبط عدد (43) قطعة سلاح نارى، عبارة عن (11 بندقية آلية- 15بندقية خرطوش- 17 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (39 متهم "لعدد 10 منهم معلومات جنائية") .

-ضبط عدد (12) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضُبط خلالهم ( كمية من المواد والأقراص المخدرة) بحوزة ( 12متهمًا لـ 5 منهم معلومات جنائية .

-تنفيذ 686 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار استمرار الحملات.