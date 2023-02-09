تنفيذ 267 فعالية ثقافية فنية وتوعية بقرى حياة كريمة فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شهدت قرى حياة كريمة بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية ، تنظيم 267 فعالية فى 11 قرية تضمنت مشروعات فنية وثقافية ومعرفية متنوعة هدفنا من خلالها لإحياء وتعزيز الهوية المصرية ودعم الدور الثقافى الشرقية، تم خلالها تكثيف العمل على ورش تعليم الحرف التراثية، واكتشاف الموهوبين ودعمهم، والوصول بالمنتج الثقافى وعمل ورش للفنون المختلفة.

فقدت شهدت قرية المناجاة الكبرى وضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، احتفالية فنية وثقافية بقرية عرائس الأراجوز، وقدم مجموعه من الفقرات عن تنظيم الأسرة وأنها سلوك حضارى يوفر للزوجين الخيار المناسب للتحكم بموعد البدء بإنجاب الأطفال، وعددهم، والفترة الفاصلة بين الولد والآخر، ومتى يجب التوقف عن الإنجاب، كل حسب ظروفه ومقدرته، وبموافقة الزوجين معًا، وكذلك قرية سماكين الغرب والذى نظمت ندوة توعوية وعرض اراجوز وكذلك عرض فنى لفرقة الشرقية للفنون الشعبية وباقة من الرقصات الفلكلورية منها رقصة الحصان والتحطيب والتحميلة والسبوع.

وفى إطار احياء الحرف التراثية والفنون التشكيلية، فنظمت ورش عمل للفنون التشكيلية بالمدرسة الإعدادية بقرية البكارشة وبحر البقر، وورشة الخيامية مدرسة بحر البقر، ورشتى الخرز وطباعة استانسل على القماش بمركز شباب أزولين، وجزيرة سعود.

كما أقامت فرقة فاقوس للموسيقى العربية، حفلا بقيادة المايسترو إبراهيم غريب بمنشأة بشارة.