تكساس تقاضى "الصحة الأمريكية" بسبب "حبوب الإجهاض".. "ABC" تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

رفع مسئولو ولاية تكساس الأمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، وتحديدا وزارة الصحة، بسبب تحرك الأخيرة لإتاحة حبوب الإجهاض فى الصيدليات والمتاجر الكبرى دون وصفة طبية، وذلك بعد أشهر من الجدل شهدتها الولايات المتحدة، عقب حكم المحكمة العليا الأمريكية بحظر الإجهاض فى البلاد.

وبحسب ما نشرته شبكة اية بى سى، أصدرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية إرشادات فى منتصف شهر يوليو - بعد ثلاثة أسابيع ونصف فقط من إلغاء المحكمة العليا الحق فى الإجهاض إلى 60 ألف صيدلية للبيع بالتجزئة فى جميع أنحاء البلاد، وبموجب التوجيهات، ذكّرتهم الوكالة الفيدرالية بأنهم إذا رفضوا تقديم الوصفات التى تحفز الإجهاض، فقد ينتهكون القانون الفيدرالي.

وتم رفع الدعوى ضد وزارة الصحة الأمريكية من قبل المدعى العام تكساس كين باكستون فى المنطقة الغربية من تكساس ميدلاند شعبة، وفى الدعوى القضائية، يدعى باكستون أن قرار المحكمة العليا يونيو الماضى يظهر أنه يمكن للولايات تنفيذ قوانينها الخاصة عندما يتعلق الأمر بتنظيم الإجهاض وأن الحكومة الفيدرالية ليس لها أى حق فى التدخل.

ويزعم باكستون أن الصيدليات التى توزع حبوب الإجهاض فى الولايات التى يكون فيها الإجهاض مقيدًا بشدة قد تنتهك قانون الولاية.

وقال باكستون فى بيان: "إدارة بايدن تعلم أنه ليس لديها سلطة قانونية لتأسيس أجندة الإجهاض المتطرفة، لذا فهى تحاول الآن ترهيب كل صيدلية فى أمريكا من خلال التهديد بحجب الأموال الفيدرالية.. لن تنجح.، وتابع البيان، "لقد أصدرت تكساس والعديد من الولايات الأخرى فى جميع أنحاء البلاد قوانين بإخلاص لحماية الأجنة، ولن نتراجع لمجرد أن البيروقراطيين غير المنتخبين فى واشنطن يريدون وضع سياسات فيدرالية غير قانونية ومتطرفة".

فى الشهر الماضى، سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للأمريكيين بطلب عقار الميفيبريستون، وهو عقار للإجهاض، من خلال صيدليات الطلب بالبريد أو فى سلاسل البيع بالتجزئة بشرط أن يكون تحت وصِف معتمد أو صيدلية معتمدة.

تأتى الدعوى القضائية فى تكساس قبل أيام فقط من صدور حكم من قاضٍ فيدرالى فى ولاية لون ستار بشأن أدوية الإجهاض وتم رفع دعوى قضائية فى نوفمبر من قبل مجموعة قانونية محافظة تطالب بإلغاء موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار الميفيبريستون وسحب العقار من السوق، بدعوى أن العقار يضر بالمرضى.

إذا حكم قاضى تكساس لصالح المدعين، فسيكون هناك أمر قضائى على الصعيد الوطنى بشأن الميفبريستون، مما يؤثر حتى على الولايات التى يكون فيها الإجراء قانونيًا.