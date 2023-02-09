وأضاف تقرير الشبكة، المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، أنه بعد أن أصبح الطقس أكثر برودة خلال الأسابيع الأخيرة، زادت عمليات السحب من خزانات الغاز، إلا أنها لا زالت متماثلة مع نسب السنوات السابقة. وتماثل مستويات تخزين الغاز المستويات التي شهدها عام 2021 (العام القياسي السابق)، إلا أنها أعلى قليلاً من نسبة التخزين التي بلغت 68.5 في المئة مقارنة بنفس اليوم من عام 2021.

وفي شهر ديسمبر الماضي، سمحت الظروف (المعتدلة على غير المتوقع) -بالإضافة إلى الوصول المستمر للكميات القياسية من واردات الغاز الطبيعي المسال- لألمانيا بعكس التدفقات لفترة وجيزة وزيادة مخزونها من الغاز لمدة أسبوعين تقريبًا، مما أدى إلى عودة خزاناتها إلى مستوى غير مسبوق بنسبة 90 في المئة في منتصف الشتاء.



ومنذ ذلك الحين، استؤنفت عمليات السحب من جانب الدبابات الألمانية، التي أصبحت ممتلئة بنسبة 75.4 في المئة اعتبارًا من 7 فبراير الجاري، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات. وبشكل عام، ظلت الدبابات محتفظة بمخزون من الغاز عند مستويات لم نشهدها في العقد الماضي.



ويبدو أن أوكرانيا ستجتاز أيضا موسم التدفئة دون وقوع حوادث مؤسفة، حيث يظل مخزونها عند 19 في المئة اعتبارًا من 7 فبراير الحالي. وقد دخلت أوكرانيا موسم التدفئة بحوالي 14 مليار متر مكعب من الغاز المخزن، وهو أقل بكثير من 19 مليار متر مكعب الذي تبدأ به الشتاء في الأحوال المعتادة.



إلا أن الدمار الناجم عن الهجمات الروسية على كييف أدى إلى تخفيض الطلب على الغاز بشكل كبير، وقلل من عمليات السحب. ويبدو أن أوكرانيا ستكمل الموسم باحتياطيات كافية في خزاناتها مع انتهاء موسم التدفئة عادة في نهاية شهر مارس المقبل.



وتراجعت أسعار الغاز على خلفية الإمدادات الغزيرة، وتم تداوله عند 2.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (819 دولارًا لكل ألف متر مكعب) اعتبارًا من 8 فبراير الحالي، وهو أقل بكثير من المستويات الفلكية التي وصلت إليها في صيف العام الماضي و 34 في المئة أقل من نفس الشهر العام الماضي قبل عام عشية بدء الهجمات الروسية على أوكرانيا. وانخفضت الأسعار بنسبة 27 في المئة على أساس سنوي في الشهر الماضي فقط مع اقتراب نهاية الموسم الشتوي.



ومع ذلك، على الرغم من الانخفاض الأخير في الأسعار، لا تزال تكلفة الغاز تبلغ حوالي ضعف مستوى متوسط السعر قبل بدء جائحة فيروس كورونا.



وكانت أسعار الغاز الطبيعي قد شهدت انخفاضا بالجملة في أوروبا والولايات المتحدة إلى مستويات ما قبل أزمة الطاقة العالمية التي أثارتها الأزمة الأوكرانية. ويمكن أن يعود ذلك للجهود الأوروبية الخاصة في الصيف الماضي لملء مخازن الغاز، رغم تراجع الواردات من روسيا، أكبر مورد لها قبل الحرب.