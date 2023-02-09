تفاصيل افتتاح مقبرة ميرو شمال العساسيف فى البر الغربى بالأقصر.. صور وفيديو

الأقصر - أحمد مرعى

رصد تليفزيون اليوم السابع افتتاح الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتورة آن فودينسكا مدير المركز البولندى لآثار حوض البحر المتوسط بالقاهرة، حجرتى آمون الشمالية والجنوبية على الشرفة العلوية لمعبد حتشبسوت بالدير البحري ومقبرة ميرو بجبانة العساسيف الشمالية، بحضور الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق والدكتور فتحى ياسين مدير عام آثار مصر العليا والدكتور باتريك ذويدكسى مدير البعثة البولندية بمعبد حتشبسوت وشمال العساسيف، وذلك بعد الانتهاء من مشروع دراستهم وتوثيقهم وترميمهم بالتعاون المركز البولندى لآثار منطقة حوض البحر المتوسط بجامعة وارسو.

وعن مقبرة ميرو قال الدكتور فتحى ياسين مدير عام آثار مصر العليا إنها تخص شخص يدعى ميرو، والذى كان مسئولًا رفيع المستوى فى بلاط الملك منتوحت الثانى (2055-2004 قبل الميلاد)، مؤسس الدولة الوسطى، وهى مقبرة منحوتة فى منحدر صخرى يسمى شمال العساسيف، وهو استمرار للمدرج الصخرى فى الدير البحرى.



وتعد هذه المقبرة أول موقع أثرى من هذه الفترة المبكرة فى البر الغربى بالأقصر تتم إتاحته للزوار، وتقع مقبرة ميرو بمواجهة طريق الموكب المؤدى إلى معبد الملك منتوحتب الثانى، وهى تتكون من واجهة وممر يؤدى إلى مقصورة للقرابين بها كوة لوضع تمثال المتوفى، كما يوجد بها بئر للدفن بأخره حجرة للدفن بها تابوت، وتعتبر هذه الغرفة هي الوحيدة المزينة بالمقبرة، حيث رسمت جدرانها بطريقة مميزة نفذت بالطلاء على قاعدة من الجبس الجيري.



وقال الدكتور باتريك ذويدكسى مدير البعثة البولندية بمعبد حتشبسوت وشمال العساسيف إن مقبرة ميرو كانت معروفة منذ منتصف القرن 19. وفي عام 1996، تم تنظيف بعض اللوحات الجدارية بها بواسطة فريق من المرممين الإيطاليين. وخلال عامي 2015 و2023، قام فريق العمل من البعثة المصرية البولندية من المركز البولندي لآثار منطقة حوض البحر المتوسط والمجلس الأعلى للآثار مع مرممين من أكاديمية الفنون الجميلة في وارسو على ترميم هذه المقبرة وتوثيقها.



جدير بالذكر أن معبد حتشبسوت في الدير البحري بالبر الغربي بالأقصر كان يعتبر بمثابة معبدا لملايين السنين لهذه الملكة التي حكمت مصر خلال الأسرة 18 (حوالي 1473-1458 قبل الميلاد). أما جبانة شمال العساسيف فكانت جبانة دفن بها أبرز المسؤولين في مصر من عصر الدولة الوسطى (2055-1773) قبل الميلاد.



إفتتاح-مقبرة-ميرو-بشمال-العساسيف-بالبر-الغربي-بالأقصر-(1)



إفتتاح-مقبرة-ميرو-بشمال-العساسيف-بالبر-الغربي-بالأقصر-(2)



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