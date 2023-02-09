تعليم الأقصر تعقد مقابلات للراغبين فى المشاركة بامتحانات الدبلومات الفنية

الأقصر – أحمد مرعى

ترأس الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، فعاليات لجنة إجراء المقابلات للراغبين فى المشاركة فى امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 2022-2023، للمتقدمين لمراكز رؤساء لجان ومراقبين أوائل، وأكد على اتباع التعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم بشأن الامتحانات، وسرد التعليمات منها تحرير رؤساء اللجان محضر بكل ما يتعلق بأعمال الامتحانات، ومشاركة العضو القانوني، وعضو لجنة الإدارة في جميع أعمال الامتحانات، وتعريف رؤساء اللجان بمعدلات ندب الملاحظين، والمراقبين والمعاونين.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر إلى أن الطالب الذى يتعرض للتحقيق بناء على ضبطه متلبسا بالغش، لا يُمنع من أداء الامتحانات في بقية المواد، والتأكيد على المرشحين بعدم وجود موانع لديهم للمشاركة في أعمال الثانوية العامة، موضحاً أن المقابلات يتم إجراؤها خلال إجازة نصف العام الدراسى، والتي تستمر على مدار يومين، 8 و9 فبراير، على أن يكون الأربعاء لدبلومات التعليم الصناعي، والخميس للتعليم الزراعي والتجاري والفندقي.

ومن المقرر أن تعقد امتحانات آخر العام لمدارس التعليم الفني خلال شهر مايو المقبل، وتم غلق باب التقدم للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل، لتبدأ المقابلات بالمديريات المتعددة.

فيما بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور صبرى خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، من اليوم الأربعاء، تلقى تظلمات طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية على نتيجة الفصل الدراسي الأول ولمدة 15 يوماً المقبلة، داخل مدرسة العوامية الاعدادية بوسط مدينة الأقصر.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر على أنه حصد 38 طالب وطالبة من أبناء مدارس محافظة الأقصر، على الدرجات النهائية فى نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023، حيث حصل الطلاب على الدرجات النهائية فى كافة المواد وحققوا نتيجة 140 درجة من 140 درجة فى نتيجة الفصل الدراسي الأول.



تعليم الأقصر تعقد مقابلات للراغبين في المشاركة في امتحانات



فعاليات مقابلات للراغبين في المشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية



مقابلات للراغبين في المشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية



