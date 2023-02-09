تعرف على استعدادات محافظة بنى سويف لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول

بنى سويف هانى فتحى

عقد اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف ، اجتماعاً مع أعضاء لجنة المرور على أعمال الحماية من مخاطر الأمطار والسيول، ضمن خطة المحافظة للتعامل مع موسم الشتاء، وتفعيلاً لكتاب وزارة التنمية المحلية الدورى، بتشكيل لجان مختصة بالمرور على أعمال الحماية ومراجعة مهمات مركز الإغاثة لمواجهة مخاطر السيول والأمطار، وذلك في إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بمراجعة خطط الاستعدادات للتعامل مع موسم سقوط الأمطار وفصل الشتاء.

وناقش السكرتير العام المساعد مع أعضاء اللجنة خطط استعدادات كل جهة ومهامها والأدوارالمنوطة بها، وسبل تعزيز التنسيق بين كافة الجهات لتنفيذ خطة الاستعدادات والترتيبات التي تم الاتفاق على تطبيقها في مجال مجابهة الأزمات المحتملة، والإمكانيات المتاحة، ومدى جاهزية تلك الجهات ومعداتها وسيارات الإسعاف والنجدة والإطفاء وغيرها، ومدى سرعة التحرك إلى الهدف والتعامل معه، من خلال التنسيق والترتيب الكامل بين كافة الجهات المشاركة في إدارة الأزمات والكوارث.

ولفت السكرتير المساعد إلى تكليفات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" بأهمية متابعة فرق العمل التي تم تأهيلها على كيفية مواجهة أخطار السيول المحتملة وتحديد أماكن تمركزها وأماكن تمركز المعدات، ضمن خطة المحافظة باستمرار الجاهزية والمراجعة الدورية واتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة بشكل مسبق، بهدف سرعة التعامل مع أية تداعيات محتملة للتغيرات في حالة الطقس وما يصاحيها من سقوط أمطار غزيرة أو سيول، خاصة خلال الفترة الحالية من فصل الشتاء بالتوزاى مع متابعة عمل اللجان المُشكلة من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية لمراجعة موقف توافر مهمات الإغاثة والتأكيد من جاهزيتها والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر ومنظمات المجتمع المدني.

حضر الاجتماع مسؤولو إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، نواب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن،والمختصون من مديريات الخدمات والقطاعات والمرافق (الري،التضامن الاجتماعي، الحماية المدنية، الشباب والرياضة،الصحة،التربية والتعليم،الطرق والنقل، التموين، الطرق والكباري، شركات: الكهرباء، المياه ،الغاز الطبيعي،ومرفق الإسعاف، الهلال الأحمر ،وبعض الجمعيات الأهلية).