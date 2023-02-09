تربية رياضية بالإسكندرية تعلن مد قبول التظلمات على نتيجة "التيرم الأول" للأحد

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت كلية التربية الرياضية بنين بـ جامعة الإسكندرية عن مد فترة قبول التظلمات لنتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/2023 لطلاب المستوى (الأول- الثاني- الثالث) إلي يوم الأحد القادم 12 فبراير الساعة ١٢ ظهرًا .

وكانت أعلنت كلية التربية الرياضية بنات جامعة الإسكندرية عن فتح باب التظلمات على نتائج برامج الساعات المعتمدة لامتحانات الفصل الدراسى الاول لكل المستويات ويستمر حتى 16 فبراير الجارى .،

أعلنت كلية التربية الرياضية بنات بجامعة الإسكندرية عن استمرار استقبال طلبات الالتحاق بالدراسات العليا فى برامج الماجستير المهنى والدكتوراه والدبلومات بنظام الساعات المعتمدة بمقر الكلية .

فى سياق آخر، أعلنت جامعة الإسكندرية عن تخصيص 250 منحة للطلاب والباحثين للتقديم فى برنامج الدراسات العليا بكلية التربية بنسبة تخفيض 50% من قيمة الساعات المعتمدة بفصل الربيع 2023 للعام الجامعي 2022/2023.

كما أعلنت عن تخصيص 25 منحة للطلاب المتقدمين للالتحاق بدرجتى الماجستير والدكتوراة بكلية التربية للطفولة المبكرة بنسبة تخفيض 50% من قيمة الساعات المعتمدة بفصل الربيع 3023 للعام الجامعي 2022/2023.

كما وافقت على إتفاقية الشراكة والوكالة الجامعية الفرانكفونية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة شيتى بيسكارا بإيطاليا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الزراعة) وجامعة أورال الفيدرالية بروسيا، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية ( كلية السياحة والفنادق) وجامعة دودوما بتنزانيا، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بشأن إنشاء كرسي اليونسكو تعليم وثقافة الطفل بجامعة الإسكندرية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة درنة- ليبيا.

ووافقت أعلى ترقية 19 عضو هيئة تدريس إلى وظيفة أستاذ و 9إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 17مدرس، ومنح 47 درجة دكتوراة، و74 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.