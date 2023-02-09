تحرير 15 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على الأسواق فى أبوقرقاص بالمنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص عن ضبط 15 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملة تفتيشية مكبرة لإحكام الرقابة وتطبيق أحكام القانونين حيال المخالفات، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

من جانبه، قال تاج جلال رئيس مركز ابوقرقاص، انه تم ضبط 15 مخالفة تموينية متنوعة، بالمرور على الاسواق والمحلات العامة بدائرة المركز، جاءت ما بين (تجميع سلع تموينيه ـ عدم وجود شهادة صحية ـ عدم اعلان عن اسعارـ تجميع سلع تموينية ـ سلع بدون فواتير) ، كما تم خلال الحملة مصادرة 10 كرتونة زيت ،48 لفة سكر ، 25 لفة ارز، 100 كيلو سكر ،400 كيلو علف بدون فواتير، مؤكداً على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانب أخر، تابع اللواء هاني بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، أعمال الرصف بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، مؤكداً على الالتزام بكافة المواصفات الفنية المتبعة و الحرص على رد الشيء لأصله عقب انتهاء الاعمال واصلاح البلدورات تيسيراً لحركة المرور للمارة من للمواطنين والمركبات و حفاظاً على المظهر الجمالي للمدينة .

وفى إطار متابعة حالة النظافة العامة ، تفقد رئيس المركز اعمال النظافة بكورنيش النيل موجهاً بالاهتمام بتهذيب وقص الاشجار، كما تابع اعمال رفع المخلفات من المقلب الوسيط وشارعي 6 اكتوبر ورمسيس ونقلها الى الظهير الصحراوي وذلك تنفيذاً لخطة المحافظة للنهوض بمنظومة النظافة ورفع كفاءة الطرق وإضفاء الطابع الجمالي والحضاري ومراعاة البعد البيئى.