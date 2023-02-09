اليوم السابع
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تجديد الاعتماد الدولى وشهادة الجودة لمركز بحوث الصحراء

الخميس، 09 فبراير 2023 03:21 م
تجديد الاعتماد الدولى وشهادة الجودة لمركز بحوث الصحراء الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء
كتبت أسماء نصار

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أعلن الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء أنه تم تجديد الاعتماد الدولى للمركز وفقا للمواصفة الدولية Iso9001:2015 للسنة الرابعة علي التوالي ولمدة 3 أعوام مقبلة من قبل اللجنة الخارجية للشركة الدولية المانحة لشهادة الجودة ISC وقررت استمرار التسجيل فى السجلات الدولية بهيئة الاعتماد الأسترالى JASANZ واستخدام علامة الاعتماد من ISC .

 

وأشادت اللجنة برئاسة الدكتور عزالدين فتحي الحمزاوي- خبير واستشاري ومراجع دولي في نظم الإدارة، والدكتور مدحت عبد الوهاب- رئيس شركة Cpg certification partner global بالتطور الملموس فى الأداء البحثى والإدارى بالمركز وتطبيق نظام إدارة الجودة بكفاءة وفاعلية.

 

وأشادت اللجنة بدور قيادة المركز فى دعم تطبيق الجودة كما أشادت بجهود أعضاء مكتب ضمان جودة الأداء والإعتماد ودورهم الفعال فى استمرار الإعتماد الدولى  ووجه رئيس المركز شكره إلى أعضاء مكتب الجودة وجميع العاملين .


بحوث الصحراء

الزراعة

الاعتماد الدولى لبحوث الصحرا

وزارة الزراعة

تجديد اعتماد مركز بحوث الصحراء



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