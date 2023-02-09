بيطرى الغربية: نفذنا قوافل بجميع قرى حياة كريمة فى زفتى

أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى فى محافظة الغربية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المديرية شنت حملات تطعيم وقوافل داخل 54 قرية و88 تابعا بمركز ومدينة زفتى، وذلك ضمن مشاركة المديرية فى أعمال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.
وأضاف أنور أن أعمال تسليم المجمعات الزراعية البيطرية مستمرة، حيث يتم العمل حاليا على فرش المجمعات بأحدث الأثاث بالإضافة إلى تزويدها بأحدث أجهزة السونار وأجهزة الكشف على الحيوانات، موضحًا أنه يوجد تنسيق كامل لتدريب أطباء الإدارة البيطرية بزفتى على التعامل مع الأجهزة الحديثة لبدء توزيعهم على المجمعات الجديدة.
وأوضح أن الأيام المقبلة أيضا ستشهد العمل على تطوير مجزر قرية سنباط والذى يخدم مجلس قروى بالكامل، حيث تم الانتهاء من أعمال دراسة التطوير وذلك أيضا ضمن مشاركة المديرية فى المبادرة.
وكان الدكتور حاتم أنور صرح أن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة سيتم تطوير الإدارات البيطرية والمجازر بالأربعة مراكز، ويتم حاليا اختيار الأراضى التى سيتم إنشاء المشروعات عليها بعد العرض على الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.
وأضاف مدير المديرية، لـ"اليوم السابع"، أن المرحلة الأولى شهدت إنشاء 8 مجمعات بيطرية زراعية، على مساحة 330 مترا نصيب الوحدة البيطرية 140 مترا تقريبا نصيب الوحدة البيطرية، والباقى جمعية زراعية ومركز إرشاد زراعى، مضيفًا أنه جارى انتهاء المرافق بكل المشروعات التابعة لنا،
وأوضح أن الوحدة البيطرية بمشروعات حياة كريمة مزودة بصالة لفحص الحيوان، وغرفة للكشف على الحيوانات، بالإضافة إلى صيدلية مزودة بكل الأدوية اللازمة، ومعمل لتحليل العينات، بجانب الغرف الخاصة لمدير المنشأة والأطباء والمعاونين.
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