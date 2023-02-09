بيطرى الغربية: نفذنا قوافل بجميع قرى حياة كريمة فى زفتى

الغربية محمد طارق

أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى فى محافظة الغربية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المديرية شنت حملات تطعيم وقوافل داخل 54 قرية و88 تابعا بمركز ومدينة زفتى، وذلك ضمن مشاركة المديرية فى أعمال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

وأضاف أنور أن أعمال تسليم المجمعات الزراعية البيطرية مستمرة، حيث يتم العمل حاليا على فرش المجمعات بأحدث الأثاث بالإضافة إلى تزويدها بأحدث أجهزة السونار وأجهزة الكشف على الحيوانات، موضحًا أنه يوجد تنسيق كامل لتدريب أطباء الإدارة البيطرية بزفتى على التعامل مع الأجهزة الحديثة لبدء توزيعهم على المجمعات الجديدة.

وأوضح أن الأيام المقبلة أيضا ستشهد العمل على تطوير مجزر قرية سنباط والذى يخدم مجلس قروى بالكامل، حيث تم الانتهاء من أعمال دراسة التطوير وذلك أيضا ضمن مشاركة المديرية فى المبادرة.