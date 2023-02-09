بوريس جونسون يربح 5 ملايين إسترلينى فى 6 أشهر منذ مغادرة داونينج ستريت

كتبت: نهال أبو السعود

تلقى رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون 2.5 مليون جنيه إسترلينى مقدمًا مقابل إلقاء خطابات، مما يعنى أنه تلقى أرباحًا وتبرعات تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه إسترلينى على مدار الأشهر الستة الماضية منذ ترك منصبه.

قام رئيس الوزراء السابق بجولة مربحة فى دائرة التحدث العالمية منذ الخروج من داونينج ستريت، حيث خاطب المستثمرين فى التكنولوجيا وراء العملات المشفرة وشركات التأمين والمصرفيين الاستثماريين، بالإضافة إلى أخذ أكثر من 500 ألف جنيه إسترلينى كدفعة مقدمة للمذكرات.

كما قبل جونسون تبرعًا بأكثر من مليون جنيه إسترلينى من كريستوفر هاربورن، وهو مستثمر فى العملات المشفرة ووقود الطائرات ومقره فى تايلاند والذى تبرع سابقًا بمبلغ 6 ملايين جنيه إسترلينى لحزب بريكست، المعروف الآن باسم إصلاح المملكة المتحدة.

يظهر الكشف الأخير لجونسون أنه وافق على مبلغ 2.488.387.53 جنيهًا إسترلينيًا كمقدمة لعمليات التحدث المستقبلية التى يتم ترتيبها عبر وكالة هارى ووكر فى نيويورك.

حصل رئيس الوزراء السابق فى العام الماضى على الإذن بالمشاركة فى التحدث من خلال وكالة هارى ووكر من اللجنة الاستشارية لتعيينات العمل (أكوبا)، لكن يبدو أنه لم يلتزم بقواعدها التى تقضى بضرورة الانتظار لمدة ثلاثة أشهر بعد مغادرته منصبه قبل ذلك.

وقالت بلومبرج إن إجمالى الأرباح الخارجية التى جناها جونسون تجعله أعلى نائب بالبرلمان أجرا خلال العام الماضى، متجاوزا بكثير تريزا ماى التى حصلت على 965 ألف جنيه إسترلينى رسوم التحدث فى خطابات.

وتستخدم معظم أرباح ماى فى تمويل مكتبها الخاص والعمل الخيرى، حيث يحصل رئيس الوزراء الأسبق على راتب سنوى قدره 85 ألف جنيه إسترلينى بالإضافة إلى راتبها كعضو فى البرلمان.

وإجمالا، أعلن أعضاء البرلمان البريطانى تحقيق أرباح خارجية فى العام الماضى بلغت 8.07 مليون إسترلينى، جاءت من شغلهم وظيفة ثانية أو نظير إلقاء الخطابات والظهور التلفزيونى والكتب.