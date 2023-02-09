بايدن عن محاولات الجمهوريين التحقيق فى أنشطة ابنه : الجمهور لن يهتم

كتبت: نهال أبو السعود

انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن خطط الجمهوريين في مجلس النواب للتحقيق مع افراد عائلته، مشيراً إلى أن الجمهور لن يهتم بمثل هذه القضايا، وذلك فى حوار مع شبكة "PBS" أذيع مساء امس.

ورداً علي سؤال حول خطط الحزب الجمهوري في مجلس النواب لاستخدام الأغلبية الجديدة للتحقيق مع ابنه، هانتر بايدن ، وربما الشؤون المالية لأخيه جيمس بايدن، قال الرئيس الأمريكي: "الجمهور لن ينتبه لذلك إنهم يريدون من هؤلاء الرجال أن يفعلوا شيئًا ما.. إذا كان الشيء الوحيد الذي يمكنهم فعله هو اختلاق الأشياء عن عائلتي ، فلن يحققوا شيئا".

ولطالما تحدث الجمهوريون في مجلس النواب عن نواياهم للتحقيق مع عائلة الرئيس ، متهمين ابن بايدن وشقيقه باستخدام اسم العائلة لكسب النفوذ والثروة.

ويعرض الموقع الإلكتروني الخاص بلجنة الإشراف والمساءلة في مجلس النواب صفحة بعنوان "تحقيقات عائلة بايدن" التي توضح كيف يقوم رئيس مجلس الإدارة جيمس كومر من ولاية كنتاكي والجمهوريين الآخرين بالتحقيق في المعاملات التجارية المحلية والدولية لعائلة بايدن لتحديد ما إذا كانت هذه الأنشطة تهدد المواطنين الأمريكيين والأمن القومي وقدرة الرئيس بايدن على أداء وظيفته بحيادية ".

ووفقا للتقرير، عقدت اللجنة جلسة استماع يوم الأربعاء مع المديرين التنفيذيين السابقين في Twitter حول فرض قيود ومحاولات التعتيم علي تقرير نيويورك بوست قبل انتخابات 2020 والذي دار حول الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن ومحتوياته.

ورفض البيت الأبيض جلسة الاستماع هذه ووصفها بأنها "حيلة سياسية غريبة" ، وجادل الديمقراطيون بأن الشعب الأمريكي يفضل أن يرى المشرعون يركزون على القضايا المهمة.

ودافع بايدن عن أسرته، قائلاً إنه فخور بابنه هانتر، الذي حارب الإدمان ، ونفى ارتكابه أي مخالفات.