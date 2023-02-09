انطلاق القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة فى قرى البحر الأحمر اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

تنطلق، اليوم الخميس، القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة خلال شهر فبراير الجارى، والتى تتكون من 8 قوافل علاجية تطوف القرى الجبلية والمدن للكشف الطبى وصرف العلاج والتحويل للمستشفيات إذا لزم الأمر للمواطنين مجانا.

وتستقر القوافل فى كل قرية لمدة يومين وتضم جميع التخصصات المختلفة ويتم أيضا إجراء الفحوصات والأشعة والكشف عن الأمراض المزمنة مجانا من خلال القوافل، كما تحول القوافل المرضى إلى المستشفيات القريبة إذا لزم الأمر لإجراء العمليات الجراحية.

وتبدأ القوافل حسب الخريطة عملها بقرية الأمل بالقصير يومى الخميس والجمعة الثامن، والتاسع من فبراير، ومنها إلى قرية المستعمرة، أيضا بالقصير يومي 10 و11 من نفس الشهر الجاري، ومن القصير إلى منطقة الخير وابرق التابعتين لمدينة الشلاتين جنوبا، حيث تستقر فيها لمدة يومين لاجراء الكشف الطبي علي المواطنين يومي 12 و13 من فبراير .

وتبدأ القوافل عملها يومي 14 و15 فبراير في مدينة حلايب، ومنها إلى قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب يومي 16 و17 فبراير المقبل، ثم العودة شمالا إلى مرسى علم بمركز صحة الأسرة يومى 18 و19 فبراير، ومنها إلى أم الحويطات والنصر بسفاجا، ثم تنتهى القوافل العلاجية يومى 22 و23 فبراير المقبل فى قرية الأمل برأس غارب شمال البحر الأحمر.