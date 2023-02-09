انتداب مهندس مرور لفحص الأتوبيسين المتسببين بحادث كوبرى الدقى والتحفظ عليهم

قررت النيابة العامة بالجيزة التحفظ على الأتوبيسين المتسببين فى حادث كوبرى الدقى، وانتدبت مهندس من الإدارة العامة للمرور بالجيزة لفحصهما وتحديد سبب الحادث.

فيما طلبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين بالحادث من مستشفى أم المصريين للاستماع إلى أقوالهم لكشف ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وحجز السائقين المتسببين فى الحادث على ذمة تحريات المباحث.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من حى الدقى لتحديد قيمة الخسائر التى لحقت بكوبرى الدقى جراء الحادث.

فيما تمكنت لوادر وأوناش المرور، من إنزال أتوبيسين من أعلى كوبرى الدقى عقب وقوع حادث مرورى وارتطام أحدهم بسور الكوبرى وتعلقه وتمكنت سيارات الاسعاف من نقل 6 مصابين إلى مستشفى أم المصريين.

ورصدت إدارة المتابعة الميدانية لحى الدقى تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى، حادث لسيارتين نقل جماعى أعلى كوبرى الدقى المعدنى أمام العقار رقم 63 شارع الدقي.

وفور وقوع الحادث، انتقلت إدارة المتابعة بالحى لمكان الواقعة، لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والتحفظ على السيارات المخالفة بمعرفة قسم شرطة الدقى وإدارة مرور الجيزة، وتم عمل تحويلات مرورية للمحافظة على سلامة المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل 6 مصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وكشفت المعاينة الأولية لكوبرى الدقى، أن الحادث نتيجة لتسابق 2 مينى باص أعلى الكوبرى فى الإتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه مناطق المهندسين والعجوزة ونتج عنها تعلق أحدهم وتهشم سور الكوبرى وأنقذت العناية الإلهية الأتوبيس من السقوط من أعلى الكوبرى لولا منع السور من سقوطه ونتج عنه إصابة 6 أشخاص ونقلوا إلى المستشفي.

وأضافت التحريات، أن السور تهشم وتسبب الحادث فى توقف حركة السيارات بالكامل فى الاتجاهين بسبب غلق الكوبرى لعدة دقائق بعد الاستعانة بلوادر المحافظة وتم استعدال الأتوبيسين وانزالهم من أعلى الكوبرى وقام رجال المرور بإعادة فتح الطريق فى الاتجاهين، الأمر الذى أدى إلى تباطؤ حركة السيارات بالكامل وسط تواجد الخدمات المرورية على الكوبرى بمنطقة الدقى لتسيير حركة السيارات.

وأضافت التحريات، أنه تم القبض على سائقى الأتوبيسات ليتم التحقيق معهم فى الحادث وتم اقتيادهم لقسم الدقى ويقوم رجال المرور حاليا بتسيير حركة المركبات بعد رفع حطام الحادث بالكامل.