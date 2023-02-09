وأوضح المجلس أن 15 مليون دولار من هذا التبرع سيجرى تخصيصه لدعم العمليات الإنسانية والإغاثية في سوريا، و15 مليون دولار أمريكي لدعم العمليات وجهود الإغاثة في تركيا.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كلف ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على إثر الزلزال المدمر الذي تعرضت له تركيا وسوريا /الإثنين/ الماضي، بتخصيص الدعم للجهود الإنسانية في البلدين.