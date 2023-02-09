القومي للبحوث يوقع بروتوكول تعاون مع بنك الطعام لدعم صغار المزارعين والتوعية بالتغذية الصحية

أعلن المركز القومي للبحوث؛ عن توقيع بروتوكول تعاون مع بنك الطعام المصري، لتحقيق الأمن الغذائي من خلال دعم وتمكين صغار المزارعين لزيادة الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية وتحسين التنافسية للمنتجات الزراعية لتحسين دخولهم، ونشر التوعية بالتغذية الصحية السليمة للوقاية من الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، وتبادل الخبرات بين الجانبين. وقع البروتوكول كل من د. حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، ومحسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، بحضور الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز للشئون العلميه والبحثية والدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، ود.مجدي السيد العميد الأسبق لمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية ورئيس مشروع موسوعة الأغذية الشعبية المصرية بالمركز القومي للبحوث، والدكتور محمد القرماني رئيس قطاع مختبر الأبحاث ببنك الطعام المصري ومسئولين من بنك الطعام المصري، وقيادات المركز القومي للبحوث.

يهدف بروتوكول التعاون الي تبادل الخبرات بين الجانبين واستعانة بنك الطعام بالمركز القومى للبحوث فى تقديم الاستشارات العلمية، ونشر التوعية بالغذاء الصحى الآمن، وتنظيم ورش العمل وبرامج التدريب لكوادر بحثية من العاملين ببنك الطعام المصرى. كما تضمن بروتوكول التعاون تنظيم مسابقات بحثية فى مجال الأمن الغذائي والتنمية الزراعية ورعاية وتبني الجانبان للأفكار البحثية المميزة.

يتم تنفيذ البروتوكول في إطار الاستراتيجية الجديدة لبنك الطعام المصري، القائمة على 4 محاور وهي: أولًا الحماية عبر توفير وجبات للأسر الأكثر احتياجًا تحقيقًا للمعيشة الكريمة، ثانيًا الوقاية من انتشار سوء التغذية بين الأطفال عبر حملات توعية بالتغذية الصحية السليمة وتفادي الأمراض الناتجة عن نقص التغذية، ثالثًا التمكين من خلال تطوير قدرات صغار المزارعين ورواد الأعمال لتحسين مستويات الدخل ومحاربة الفقر، ورابعًا الارتقاء عبر التعاون مع المؤسسات البحثية للاستفادة من خبراتها في أنشطة البنك، وتقييم برامجه.

أشاد د. حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث بالدور الذي يلعبه بنك الطعام المصري فى مساعدة الأسر الاكثر احتياجاً فى مصر مشيدا بالتوجه الجديد لبنك الطعام المصري فى ملف التنمية الزراعية ودعم وتمكين صغار المزارعين، مؤكدا على أن المركز القومى للبحوث يرتكز نشاطه العلمي على البحوث التعاقدية مع الهيئات الممولة والمستفيدة من البحث العلمي والأفراد المستفيدين سواء داخل أو خارج الجمهورية بهدف أن يصبح مركزا رائدا يرتبط أساساً بالتنمية القومية الشاملة وذلك فى مجال البحث والتطوير ونقل وتنمية التكنولوجيا.

قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري: “يسعدنا توقيع بروتوكول تعاون مع المركز القومي للبحوث؛ للاستفادة من الأعمال البحثية للمركز في تحقيق أهداف المؤسسة لخدمة أكبر عدد من الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق أقصى استفادة ممكنة، علاوة على المساهمة في نشر التوعية بالتغذية الصحية؛ لإعداد أجيال جديدة من النشء تساهم في استكمال مسيرة التنمية الاقتصادية".

أضاف سرحان، أن هذا البروتوكول يقع تحت محور الأرتقاء الخاص باستراتيجية البنك الجديدة، التي يسعي البنك من خلال هذا المحور الشراكة مع المؤسسات البحثية ومراكز الفكر والخبراء الدوليين لتقييم مدى تأثير برامج البنك على ارض الواقع، أملا أن يأتي التعاون مع المركز القومي للبحوث بتطبيق أفكار بحثية مميزة للجانبين على أرض الواقع بما ينعكس على الاقتصاد الوطني بشكل إيجابي.

ووفقًا للبروتوكول الموقع، سيتعاون بنك الطعام المصري مع المركز القومي للبحوث للتوعية بالتغذية الصحية السليمة ومخاطر سوء التغذية، وتنظيم مسابقات بحثية في مجال الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، فيما سيتولى المركز القومي للبحوث، إعداد ورش عمل وبرامج تدريبية للكوادر البحثية من العاملين ببنك الطعام المصري، وتقديم الاستشارات لمبادرات وبرامج المؤسسة.