اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 فبراير 2023 02:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: جرعة كورونا التنشيطية تضمن نسبة أمان أعلى وتقلل فرص الإصابة بالعدوى

الخميس، 09 فبراير 2023 01:23 م
الصحة: جرعة كورونا التنشيطية تضمن نسبة أمان أعلى وتقلل فرص الإصابة بالعدوى لقاح كورونا - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الصحة والسكان إن الجرعة التنشيطية تضمن نسبة أمان أعلى وتقلل فرص الإصابة بالعدوى الخاصة بفيروس كورونا ويمكن الحصول عليها من أقرب وحدة صحية .

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا والجرعات التنشيطية للحماية والحد من عدوى فيروس كورونا.

ونصحت وزارة الصحة والسكان، بضرورة تلقى لقاح الأنفلونزا فى الخريف، حيث إنه يقلل من مخاطر الإصابة بالأنفلونزا، ويحمى من التهابات الجهاز التنفسى البسيطة مثل نزلات البرد.

وأوضحت الوزارة ضرورة تحديِد وقت الخروج فى الطقس البارد أو الممطر أو العاصف، والانتباه للتنبؤات بالطقس ومتابعتها والحرص على ارتداء طبقات متعددة من الملابس الثقيلة، وكذلك اختيار ملابس داخلية تمتص الرطوبة من الجلد، وأن تكون واقية من الرياح والماء والتغيير المستمر للملابس المبللة، كالمعاطف والقفازات والجوارب فى أسرع وقت ممكن.

وتناشد وزارة الصحة المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقى لقاحات فيروس كورونا، والتى تساهم فى حماية أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة لا تدخر جهدًا فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم واتس آب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الجرعة التنشيطية
الجرعة التنشيطية

 


الصحة

الجرعة التنشيطية

لقاح كورونا

لقاح الانفلونزا



الموضوعات المتعلقة

رسالة هامة من وزارة الصحة للمواطنين بشأن لقاحات كورونا.."فيديو"

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 11:00 ص

الصحة تطلق حملة طرق الأبواب فى 4 محافظات لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا.. فيديو

الإثنين، 06 فبراير 2023 11:00 ص

"الصحة" تطلق حملة طرق الأبواب فى 4 محافظات لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا وجرعاته التنشيطية .. المنوفية الأعلى فى الإقبال على التطعيم.. حسام عبد الغفار : تستمر لمدة 4 أيام بكل محافظة

الأحد، 05 فبراير 2023 01:00 م

الصحة: متلقو لقاح كورونا وجرعاته التنشيطية فى أمان

السبت، 04 فبراير 2023 05:26 م

متحدث "الصحة": تطعيم 432 ألف مواطن بلقاح كورونا ضمن حملة طرق الأبواب

السبت، 04 فبراير 2023 01:03 م

الصحة تدعو المواطنين للحصول على الجرعات التنشيطية من لقاح كورونا

الخميس، 02 فبراير 2023 02:00 ص

الصحة توجه رسالة عاجلة حول تطعيم كبار السن بلقاح كورونا.. تفاصيل

الأحد، 29 يناير 2023 03:06 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة