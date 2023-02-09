الصحة العالمية تصف الوضع المأساوى فى سوريا إثر الزلزال المدمر.. فيديو

كتبت أمل علام

من قلب المناطق الأكثر تضرراً ب الزلزال في سوريا ، الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطواري الصحية بمنظمة الصحة العالمية يصف الوضع الكارثي، وأوجه الاحتياجات العاجلة واستجابة المنظمة على الأرض.

ومن اللاذقية، وسط الدمار، المدير الإقليمي الدكتور أحمد المنظري يتحدث عن معاناة السكان المتضررينن والمباني التي تهدمت والأسر التي فقدت، ويدعو المجتمع الدولي للقيام بدوره. المنظمة تحركت منذ اليوم الأول للاستجابة للكارثة.

يذكر، ان ال زلزال ضرب كل من تركيا وسوريا يوم الاثنين الماضى الموافق 6 فبراير، ووصفه الخبراء بأنه الأكثر دموية على الاطلاق، وأن زلزال بهذه القوة لم يضرب هذه المدن منذ قرن، وقد اسجابت منظمة الصحة العالمية على الفور وارسلت 3 طائرات تحتوى على كميات كبيرة من المساعدات الانسانية والطبية.

كما ارسلت الكثير من الدول بعض المساعدات على الفور الى كل من سوريا، وتركيا لمساعدة المواطنين هناك على العيش والمساعدة فى انتشال الضحايا وايضا انقاذ من هم تحت الانقاض.