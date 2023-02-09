اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 فبراير 2023 09:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة العالمية تصف الوضع المأساوى فى سوريا إثر الزلزال المدمر.. فيديو

الخميس، 09 فبراير 2023 11:43 م
الصحة العالمية تصف الوضع المأساوى فى سوريا إثر الزلزال المدمر.. فيديو زلزال سوريا
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
من قلب المناطق الأكثر تضرراً بالزلزال في سوريا، الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطواري الصحية بمنظمة الصحة العالمية يصف الوضع الكارثي، وأوجه الاحتياجات العاجلة واستجابة المنظمة على الأرض.
 
 
 
ومن اللاذقية، وسط الدمار، المدير الإقليمي الدكتور أحمد المنظري يتحدث عن معاناة السكان المتضررينن والمباني التي تهدمت والأسر التي فقدت، ويدعو المجتمع الدولي للقيام بدوره. المنظمة  تحركت منذ اليوم الأول للاستجابة للكارثة.
 
يذكر، ان الزلزال ضرب كل من تركيا وسوريا يوم الاثنين الماضى الموافق 6 فبراير، ووصفه الخبراء بأنه الأكثر دموية على الاطلاق، وأن زلزال بهذه القوة لم يضرب هذه المدن منذ قرن، وقد اسجابت منظمة الصحة العالمية على الفور وارسلت 3 طائرات تحتوى على كميات كبيرة من المساعدات الانسانية والطبية.
 
كما ارسلت الكثير من الدول بعض المساعدات على الفور الى كل من سوريا، وتركيا لمساعدة المواطنين هناك على العيش والمساعدة فى انتشال الضحايا وايضا انقاذ من هم تحت الانقاض.  

الصحة العالمية

كارثة سوريا

الزلزال

ضحايا الزلزال



الموضوعات المتعلقة

منظمة الصحة العالمية تدعم تطوير الدلائل الإرشادية الإكلينيكية فى مصر

الإثنين، 30 يناير 2023 01:03 م

تعاون بين مصر ومنظمة الصحة العالمية لتطوير منظومة إنتاج الأدوية واللقاحات

الجمعة، 13 يناير 2023 01:38 م

منظمة الصحة العالمية: مصر أعطت أهمية كبيرة لإنتاج اللقاحات المحلية

الأحد، 11 ديسمبر 2022 02:52 م

منظمة الصحة العالمية: الوجبات السريعة تضعف جهاز المناعة وتزيد الأوبئة

الخميس، 17 نوفمبر 2022 04:34 م

حسام عبد الغفار: منظمة الصحة العالمية أشادت ببرنامج التطعيمات فى مصر

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 11:49 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة