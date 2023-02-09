الشرقية تستعد لتشييع جنازة الدكتور عصام فريد تادرس "طبيب الغلابة"

الشرقية فتحية الديب

يستعد أهالى مدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية لتشييع جنازة الدكتور عصام فريد تادرس، طبيب الأنف والأذن والحنجرة الملقب بـ " طبيب الغلابة "، الذى وافته المنية مساء الأربعاء عن عمر ناهز 85 عامًا.

ويؤدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الراحل فى كنيسة مارجرجس بمدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية نحو الساعة الحادية عشر صباح اليوم الخميس، على أن يتم دفن الجثمان فى مقابر مدينة الزقازيق.

وأكد المرضى أن كشفه لم يتجاوز 10 جنيهات، مشيرًا إلى أنهم لم يروا طبيبًا مثله، فباقى الأطباء كشفهم فى زيادة مستمرة قد يصل لمئات الجنيهات، مطالبين باقى الأطباء باتخاذه قدوة لهم، والشعور بالمواطن المريض، ومحدودى الدخل.

والدكتور عصام فريد تادرس من مواليد محافظة القاهرة فى 4 يونيو 1939، وكان يعيش فى منطقة القومية بالزقازيق فى الشرقية، تخرج فى كلية الطب جامعة عين شمس دفعة 1962 بدأ حياته العملية بعد التخرج فى محافظة الشرقية، حيث عمل فى نجع حمادى ومستشفيات أبوكبير والحسينية ومستشفى النبوى المهندس "جامعة الزقازيق حاليًا".

بدأ الدكتور عصام فريد ارتباطه بالإسماعيلية، تزامنًا مع حرب الاستنزاف وافتتح عيادة فى القصاصين الجديدة، عام 1979 بعد استئجارها بقيمة 180 قرش من مجلس المدينة، وكان مديرًا لمستشفى القصاصين المركزى، واستقال وعمره 55 عامَا من أجل التفرع للعيادة والفقراء، وكانت تربطه علاقة جيدة بمحافظ الإسماعيلية الأسبق الدكتور عبد المنعم عمارة، وتلقى عروضًا كثيرة لتكريمه ونقله لعيادة فى مناطق أفضل لكنه رفض، وأكد أن عمله لوجه الله، ولا يرد التكريم من البشر، لكنه ينتظر تكريم الله سبحانه وتعالى.