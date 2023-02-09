اليوم السابع
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السيطرة على حريق شقتين سكنيتين فى العجوزة والمهندسين دون إصابات

الخميس، 09 فبراير 2023 02:20 م
السيطرة على حريق شقتين سكنيتين فى العجوزة والمهندسين دون إصابات إطفاء - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع الجهاد المتفرع من شارع وادى النيل بمنطقة العجوزة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
 
كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع أحمد عرابى فى المهندسين، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
 
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغات تفيد بنشوب حرائق داخل شقق سكنية  فى منطقة العجوزة ، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحرائق ، وفرض كردون أمنى بمحيطها لمحاصرتهم ومنع امتدادهم وتمت السيطرة عليهم  دون إصابات.

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