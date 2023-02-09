السيطرة على حريق بمنزل بمدينة المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيبت ربة منزل باشتباه كسر بالعمود الفقري والحوض، إثر نشرب حريق هائل في منزل مكون من 3 طوابق بعزبة بدوي في مدينة المنيا، بسبب حدوث ماس كهربائي، مما أسفر عن احتراق مطبخ وأنتريه وغرفة نوم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بمنزل مكون من 3 طوابق ملك عاطف سيد أحمد مقيم بعزبة بدوي بحي غرب مدينة المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تبين نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، وتم السيطرة عليه وإخماده، قبل امتداده للمنازل المجاورة.

وقد أسفر الحريق عن إصابة "هبة.م" 24 عاما ربة منزل باشتباه كسر بالعمود الفقري والحوض، وتقيم بعزبة بدوي، وتم نقلها للمستشفي العام بمدينة المنيا لتلقي العلاج.

كما تسبب الحريق في بعض الخسائر المادية وتمثلت في إحتراق أنترية ومطبخ وغرفة نوم بالطابق الأرضي، وبعض الآثاث بالطابقين الثاني والثالث، وتم فصل التيار الكهربائي والمرافق عن المنزل وعمل كردون أمني وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة، والنيابة العامة للتحقيق والتصرف.