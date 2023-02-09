الزواج المبكر وخطورة الختان خلال فعاليات "الطفولة والأمومة" بالبحيرة

نظم المجلس القومى للطفولة والأمومة بالبحيرة برئاسة الدكتورة أمل زکريا قطب - عضو مجلس النواب ومقررة اللجنة العامة لحماية الطفل بالبحيرة ثانى الندوات حول ما يقدمه خط نجدة الطفل (16000)، وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتبة مصر العامة بكفر الدوار.

وتأتى هذه الندوة التى شارك فيها ممثلى مديرية التضامن الإجتماعى والصحة والأوقاف، تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة واستمرارًا لسلسلة الندوات التى ينظمها المجلس القومى للطفولة والأمومة بالبحيرة للتعريف بقانون الطفل والممارسات الضارة للأطفال.

وتستهدف الندوة زيادة الوعى لدى المواطنين حول الممارسات الضارة للطفل، وكذلك التعريف بقانون الطفل، وما يقدمه خط نجدة الطفل باعتباره آلية لتلقى الشكاوى التى تتعلق بانتهاكات حقوق الطفل فضلًا عن حقهم فى التعرف على الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والقانونية والقضائية التى تلتزم بها الدولة وفقًا للدستور.

كما تناولت الندوة خطورة الزواج المبكر "زواج الأطفال قبل سن 18سنة" وعقوبة الختان وتجريم القانون له، نظرًا لما ينتج عنه من أضرار صحية أو نفسية تؤثر عليهن فى المستقبل.

وخلال الندوة تم عرض عدد من أشكال الممارسات الضارة للأطفال، والتى يكون لها عواقب وخيمة على حياة الطفل ونموه وصحته وتعليمه وحمايته، ومن بينها "العنف ضد الأطفال، والتسرب من التعليم"، كما تم خلال الندوة عرض لعدد من الفيديوهات التى توضح هذه الممارسات.