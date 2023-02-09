الرى: إزالة 7 مخالفات على نهر النيل فى المنوفية وسوهاج

كتبت أسماء نصار

شنت وزارة الموارد المائية والرى ، ممثلة فى قطاع حماية النيل حملات لإزالة التعديات على نهر النيل فى "المنوفية وسوهاج"، حيث تم إزالة 7 مخالفات على النهر، ليصل إجمالى ما تم إزالته حوالى 79 ألف و 640 مخالفة منذ يناير 2015.

‏‎واستعرض قطاع حماية النيل موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، وتكليف قيادات القطاع فى المحافظات بالاستمرار فى بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات ،مع التنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات.

فى سياق آخر، وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري الى أرض الوطن، بعد زيارة رسمية ناجحة لدولتى تنزانيا وبوروندى الشقيقتين، عقد خلالها العديد من اللقاءات والمباحثات الهامة مع الوزراء من الدولتين لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى كافة المجالات وخاصة فى مجال الموارد المائية والري.

والتقى الدكتور سويلم خلال زيارته لتنزانيا جمعة حميدو اويسو وزير المياه بتنزانيا، حيث تم مناقشة تعزيز التعاون بين الدولتين فى مجال الموارد المائية والرى من خلال حفر آبار لتوفير مياه الشرب للمناطق التى تعانى من ندرة المياه، وكذلك سبل دفع التعاون بين الدولتين فى مجال تنفيذ سدود حصاد مياه الأمطار إلى جانب الآبار الجوفية.

كما قام زار موقع سد "جوليوس نيريرى" فى تنزانيا، حيث تم استعراض تقدم سير العمل بالمشروع وتفقد أعمال الإنشاءات بمكونات المشروع المختلفة، وأعرب عن فخره الشديد بالمستوى العالمى الذى وصلت له الشركات المصرية ممثلة فى تحالف شركتى المقاولون العرب والسويدى اليكتريك فى تنفيذ مثل هذه المشروعات الكبرى، وتوجه سيادته بالشكر للحكومة التنزانية على ثقتها فى إختيار الشركات المصرية لتنفيذ هذا المشروع الكبير.

وخلال زيارته لدولة بوروندى.. التقى مع سانكتوس نيراجيرا - وزير البيئة والزراعة والثروة الحيوانية البوروندى، حيث تم إجراء مباحثات بخصوص مذكرة التعاون الموقعة بين الدولتين في مارس 2021 في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وكذلك استعراض الدراسات المختلفة لسدود حصاد مياه الأمطار، وتم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات بين الدولتين الشقيقتين لمواجهة التحديات التى يواجهها قطاع المياه وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة.