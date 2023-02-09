اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 فبراير 2023 05:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يكشف مخزون القمح والأرز: 4.5 شهر غير الإنتاج القادم

الخميس، 09 فبراير 2023 03:08 م
الرئيس السيسي يكشف مخزون القمح والأرز: 4.5 شهر غير الإنتاج القادم الرئيس السيسى خلال الفعالية
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس السيسي خلال افتتاح المرحلة الثانية لمصنع "سايلو فوودز" للصناعات الغذائية بمدينة السادات:" موسم القمح والرز والبنجر والقصب ده معناه حتى لو انت شايف 4.5 شهور للقمح.. ده معناه أن الإنتاج القادم ده بيسلم ده ومحافظين على 6 شهور.. رغم إن ده بيكلفنا أعباء مالية.. ومعناه حجز فلوس لمدة 6 شهور.. يعني بشترى وأحطهم في المخازن.. ده اللى احنا بنعمله وتكلفة كبيرة جدا في ظل اللى بيحصل في العالم كله.. لكن لا باس مستمرين على موقفنا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة اللى بتقابلنا".

وكشف الرئيس السيسي خطة الدولة لإنتاج زيت الطعام خلال العامين المقبلين قائلا: "شغالين في خطة لزراعة 52 ألف فدان فول صويا.. والعام القادم 500 ألف فدان لزيادة حجم إنتاج الزيت من فول الصويا".

 


الرئيس السيسي

القمح

فول الصويا

زيت الطعام

سايلو فوودز



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي: نستهدف زراعة نصف مليون فدان فول صويا لإنتاج زيت الطعام

الخميس، 09 فبراير 2023 03:04 م

برلمانيون يشيدون بكلمة الرئيس السيسي بافتتاح المرحلة الثانية من "سايلو فوودز" للصناعات الغذائية: تحمل رسائل الطمأنة للمواطنين.. ويؤكدون: حديث المصارحة والمكاشفة لقطع الطريق على مروجى الشائعات ويعكس رؤية الدولة

الخميس، 09 فبراير 2023 03:00 م

الرئيس السيسي يشدد على استمرار خطة الدولة لتوفير المخزون الاستراتيجى للسلع

الخميس، 09 فبراير 2023 02:55 م

رسائل طمأنة من الرئيس السيسى خلال افتتاح مصنع سايلو فودز.. إنفوجراف

الخميس، 09 فبراير 2023 02:53 م

الرئيس السيسى يشهد افتتاح المرحلة الثانية من مجمع الصناعات الغذائية "سايلو فودز"

الخميس، 09 فبراير 2023 02:28 م

الرئيس السيسى: علاقتنا بالأشقاء تتسم بالانضباط ولا نقبل أى تجاوز فى حقهم

الخميس، 09 فبراير 2023 02:28 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة