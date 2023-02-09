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مدة 6 أشهر..

الرئيس السيسي يشدد على استمرار خطة الدولة لتوفير المخزون الاستراتيجى للسلع

الخميس، 09 فبراير 2023 02:55 م
الرئيس السيسي يشدد على استمرار خطة الدولة لتوفير المخزون الاستراتيجى للسلع الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، استمرار خطة الدولة فى توفير المخزون الاستراتيجي للسلع لمدة 6 أشهر، وذلك بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة.

قال الرئيس السيسي خلال افتتاح المرحلة الثانية لمصنع "سايلو فوودز" للصناعات الغذائية بمدينة السادات:" موسم القمح والرز والبنجر والقصب ده معناه حتى لو انت شايف 4.5 شهور للقمح ده معناه أن الإنتاج القادم ده بيسلم ده ومحافظين على 6 شهور.. رغم ان ده بيكلفنا أعباء مالية.. ومعناه حجز فلوس لمدة 6 شهور.. يعني بشترى وأحطهم في المخازن.. ده اللى احنا بنعمله وتكلفة كبيرة جدا في ظل اللى بيحصل في العالم كله.. لكن لا باس مستمرين على موقفنا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة اللى بتقابلنا".

وكشف الرئيس السيسي عن خطة الدولة لإنتاج زيت الطعام خلال العامين المقبلين قائلا: "شغالين في خطة لزراعة 52 ألف فدان فول صويا.. والعام القادم 500 ألف فدان لزيادة حجم إنتاج الزيت من فول الصويا".

 


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