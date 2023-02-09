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الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن المرحلة الثانية لـ"سايلو فوودز"

الخميس، 09 فبراير 2023 10:35 ص
الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن المرحلة الثانية لـ"سايلو فوودز" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم – محمد عبد المجيد

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شهدت فعاليات المرحلة الثانية من المدينة الصناعية "سايلو فوودز"، بمدينة السادات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي عن المرحلة الثانية من المدينة الصناعية، واستعرض الفيلم مكونات المرحلة الثانية مثل مصنع الألبان ومشتقاته المختلفة ومصنع البسكويت وغيرها، وجهود المدينة فى توفير الاحتياجات من الأغذية المختلفة. 
 
تقع "سايلوفودز" فى مدينة السادات بإجمالى مساحة تبلغ 346 ألف متر مربع، تشمل عددا من المصانع على أحدث طراز يستخدم فيها أحدث التقنيات والمنشآت الصناعية عالية التقنية، كما تضم مساحة واسعة للتخزين والتى يتم إدارتها بمنظومات عالمية هى الأكثر تطورا من كبار الموردين الدوليين، وتشمل أيضا 14  صومعة للحبوب، ومجمع طباعة شاملا لتغليف المنتجات الصديقة للبيئة لضمان تلبية متطلبات كل مستهلك لمنتجات صحية وعالية الجودة وآمنة.
 

 


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