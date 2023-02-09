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الرئيس السيسي: نحاول تقليل الفجوات الناجمة عن نمو السكان خلال سنوات سابقة

الخميس، 09 فبراير 2023 12:24 م
الرئيس السيسي: نحاول تقليل الفجوات الناجمة عن نمو السكان خلال سنوات سابقة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن المناطق اللوجيستية بالموانئ المصرية، قائلا: بنشجع المستثمرين لو عاوزين يعملوا مناطق لوجيستية في الموانئ الرئيسية والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مستعدين علشان تبقى مصر فى موقعها تقدر تستفيد مصر إنها تكون منطقة لوجيستية في المنطقة والعالم كله.. ماشيين في ده وبنحاول نقلل الفجوات التي نجمت عن نمو السكان خلال السنين الماضية، وما حصلش نمو مماثل ليه في الدولة؟".
 
أضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح مصنع سايلو فوودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات: "هقول نقطة مهمة.. كتير من النقاش اللى بيدور كانت أوليات الدولة، وكان المفروض تتغير للصناعة بس، وده كلام صحيح، بس أنا كانت الأمور محتاجة جهد في كل المحاور، يعني ما كونتش أعمل وأسيب البلد كخطة تجمد كل شيء تاني أكتر ما هو متأخر، وأقول طيب خلونا نطور في الصناعة لأن العائد بتاعها أكتر، ده كلام صحيح ومظبوط، بس أنا ما اقدرش أعمل ده وأسيب باقى القطاعات اللى فيها مشكلة.. مثلا قطاع الري، ده قطاع مهم قوى، طيب لما أعمله هو فيه عائد مباشر كتشغيل صناعة أو كلام من هذا القبيل أبدا ما فيش كلها عبارة عن خدمات ومافيش عوائد مباشرة أو أنتج حاجة بشتريها من بره أو أصدرها، وكان لابد أن نتحرك في كل المجالات في وقت واحد، حتى لو كان عوائدها مش هتبان دلوقتي.. عقبال المصنع لما يتعمل هنفتتح خلال الشهر اللى جاي مجمع الأسمدة الآزوتية، بتكلم واحنا فى منتهى الضغط علشان يخلص في سنتين ونصف أو 3 سنوات، طيب بيشغل كام واحد؟.
 
وقال الرئيس السيسي: لما يكون عندك فجوة 30 مليار دولار علشان توفره بصناعات، عاوز تعمل شغل مش أقل من 100 مليار دولار، وده زمنيا يحتاج من 5 إلى 7 سنوات.. طيب هل الدولة هي اللى تقدر تعمل ده؟ والقطاع الخاص؟.. طيب فيه تشجيع ومستعدين أكتر للرخصة الذهبية، يجي أى مستثمرين محليين أو من الخارج واحنا نيسر لهم بالاتصال المباشر مع دولة رئيس الوزراء ومعايا.
 

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زيارة السيسي لمدينة السادات

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