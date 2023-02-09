الرئيس السيسي: منظومة التغذية المدرسية مستقرة ومؤمنة

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، "إن منظومة التغذية المدرسية مستقرة ومؤمنة.. ومفيش مشكلة في الكلام اللى كان قبل كده.. .. بنحاول تكون عناصر التغذية مناسبة لسن الطلبة وعاوزين نحسن مش باكو بسكوت بس".

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح المرحلة الثانية لمصنع سايلو فوودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات في محافظة المنوفية: "إذا كنا عاوزين نحقق توازن في أسعار المنتجات الغذائية لكل المواطنين محتاجين يكون عندنا عدد أكبر من الكمية المطروحة.. والمنتجات بتبقا طبقا لمواصفات ومعايير الصحة العالمية وهيئة سلامة الغذاء.. و لا يمكن إقرار أى شركة والتعاقد معها إلا إذا تم إقرارها من هيئة سلامة الغذاء".

تقع "سايلوفودز" فى مدينة السادات بإجمالى مساحة تبلغ 346 ألف متر مربع، تشمل عددا من المصانع على أحدث طراز يستخدم فيها أحدث التقنيات والمنشآت الصناعية عالية التقنية، كما تضم مساحة واسعة للتخزين والتى يتم إدارتها بمنظومات عالمية هى الأكثر تطورا من كبار الموردين الدوليين، وتشمل أيضا 14 صومعة للحبوب، ومجمع طباعة شاملا لتغليف المنتجات الصديقة للبيئة لضمان تلبية متطلبات كل مستهلك لمنتجات صحية وعالية الجودة وآمنة.