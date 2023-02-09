الرئيس السيسي: "مش عاوزين نتكلم كتير فى موضوع الأكل.. اطمنوا كل حاجة متوفرة"

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة طمأنة المصريين، حول استقرارالمخزون الاستراتيجي للسلع مدة 6 أشهر، رغم الأعباء المالية الكبيرة.

قال الرئيس السيسي خلال افتتاح مصنع سايلو فوودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات: "مش عاوزين نتكلم فى موضوع الأكل كتير فى التليفزيون.. ميصحش.. الحاجة موجودة واحنا شفافين جدا معاكم وصادقين جدا وبنقولكم كل حاجة.. موسم القمح والرز والبنجر والقصب ده معناه حتى لو انت شايف 4.5 شهور للقمح ده معناه أن الإنتاج القادم ده بيسلم ده ومحافظين على 6 شهور.. رغم ان ده بيكلفنا أعباء مالية.. ومعناه حجز فلوس لمدة 6 شهور.. يعني بشترى وأحطهم في المخازن.. ده اللى احنا بنعمله وتكلفة كبيرة جدا في ظل اللى بيحصل في العالم كله.. لكن لا باس مستمرين على موقفنا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة اللى بتقابلنا".

تقع "سايلوفودز" فى مدينة السادات بإجمالى مساحة تبلغ 346 ألف متر مربع، تشمل عددا من المصانع على أحدث طراز يستخدم فيها أحدث التقنيات والمنشآت الصناعية عالية التقنية، كما تضم مساحة واسعة للتخزين والتى يتم إدارتها بمنظومات عالمية هى الأكثر تطورا من كبار الموردين الدوليين، وتشمل أيضا 14 صومعة للحبوب، ومجمع طباعة شاملا لتغليف المنتجات الصديقة للبيئة لضمان تلبية متطلبات كل مستهلك لمنتجات صحية وعالية الجودة وآمنة.