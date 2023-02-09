اليوم السابع
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الخميس، 09 فبراير 2023 02:41 م
أكرم القصاص
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اطمنوا كل حاجة متوفرة والتغذية المدرسية مؤمنة..

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثانية من مصنع سايلو فوودز.. إنفوجراف

الخميس، 09 فبراير 2023 01:46 م
الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثانية من مصنع سايلو فوودز.. إنفوجراف الرئيس السيسى

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، "إن منظومة التغذية المدرسية مستقرة ومؤمنة.. ومفيش مشكلة في الكلام اللى كان قبل كده.. نحاول تكون عناصر التغذية مناسبة لسن الطلبة.. وعاوزين نحسن مش باكو بسكوت بس".
 
ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح المرحلة الثانية لمصنع سايلو فوودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات في محافظة المنوفية..
 
الاستعداد الكامل لجهاز الخدمة الوطنية للشراكة مع القطاع الخاص
 
اللى عنده استعداد يخش فى شراكة مع الدولة يتفضل 
 
منزلين شركتين تبع جهاز الخدمة الوطنية للأطروحات ومستعدين ننزل كل الشركات
 
لما اتكلمنا عن الوجبات المدرسية كان العدد المستهدف معين ولما اشتغلنا زدنا 2 مليون
 
منظومة التغذية المدرسية مستقرة ومؤمنة.. ومفيش مشكلة فى الكلام اللى كان قبل كده
 
بنحاول تكون عناصر التغذية مناسبة لسن الطلبة.. وعاوزين نحسنه ما يكونش باكو بسكوت بس
 
إذا كنا عاوزين نحقق توازن فى أسعار المنتجات الغذائية لكل المواطنين محتاجين يكون عندنا عدد أكبر من الكمية المطروحة
 
لا يمكن إقرار أى شركة والتعاقد معها إلا إذا تم إقرارها من هيئة سلامة الغذاء
 
مش عاوزين نتكلم كتير فى موضوع الأكل.. اطمنوا كل حاجة متوفرة
 
مستمرون على موقفنا بدعم المواطن رغم الظروف الاقتصادية الصعبة اللى بتقابلنا

 

 

الرئيس

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الرئيس

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الرئيس السيسى

المرحلة الثانية

مصنع سايلو فوودز

مدينة السادات



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