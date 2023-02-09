اليوم السابع
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الخميس، 09 فبراير 2023 02:42 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسى: علاقتنا بالأشقاء تتسم بالانضباط ولا نقبل أى تجاوز فى حقهم

الخميس، 09 فبراير 2023 02:28 م
الرئيس السيسى: علاقتنا بالأشقاء تتسم بالانضباط ولا نقبل أى تجاوز فى حقهم الرئيس السيسى

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تقدر علاقاتها الطيبة مع الأشقاء ولا تقبل الإساءة أو الانسياق وراء الفتن، مؤكدا على أن علاقاتنا رشيدة ومتزنة مع الجميع وخاصة الأشقاء.
 
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- ما يصحش ننسى وقفة الأشقاء العرب معانا وننساق وراء مواقع محرضة عاوزة تعمل فتنة بينا
 
- سياسة مصر تتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع فى الداخل والخارج
 
- بتابع مواقع التواصل وبشوف إنه ساعات حماس زيادة وتجاوز فى الكلام عن موضوعات خاصة بعلاقتنا مع أشقائنا وده لازم أمر ننتبه إليه كويس
 
- علاقتنا طيبة بالجميع وده منهج الدولة المصرية ماشيين بيه مش النهارده بس ولكن من أول ما توليت المسئولية
 
- إحنا دايما مفيش تصريحات سلبية تسىء لأشقائنا وما ننساش وقفتهم 
 
- لو كان فيه خلاف مع دولة شقيقة خلال السنين اللى فاتت كنت عارف إننا هنتجاوزه حتى الأزمة مع إثيوبيا فى سد النهضة بتلاحظوا إننا ما بنقولش كلمة واحدة تسىء
 
- لو فيه تصريح هنقوله كدولة بشكل رسمى ولو ما قولناش يبقا الأمور ماشية طيبة

الرئيس السيسي

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سايلو فودز

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