وذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية اليوم الخميس، أن الرئيس الأوكرانى وصل إلى مطار "ميلسبروك" العسكرى، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

ومن المفترض أن يطلب الرئيس الأوكراني من حلفائه مد كييف بطائرات قتالية في أقرب وقت ممكن.