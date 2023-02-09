بروكسل (أ ش أ)

وصل الرئيس الأوكرانى فولودمير زيلينسكى إلى مقر البرلمان الأوروبى بمدينة بروكسل البلجيكية، لحضور قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبى بصفته ضيف شرف.

وذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية اليوم الخميس، أن الرئيس الأوكرانى وصل إلى مطار "ميلسبروك" العسكرى، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. ومن المفترض أن يطلب الرئيس الأوكراني من حلفائه مد كييف بطائرات قتالية في أقرب وقت ممكن.

ورحب رئيس المجلس الأوروبى "شارل ميشيل" فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى بالرئيس الأوكرانى " فولودمير زيلينيسكي" عقب وصوله إلى مدينة "بروكسل" لحضور قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وقال ميشيل في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي " الإخبارية الفرنسية اليوم الخميس، "مرحبا بك هنا، وأهلا بك في الاتحاد الأوروبي".

من جانبها، وصفت رئيسة البرلمان الأوروبي "روبرتا ميتسولا" زيارة الرئيس الأوكراني لبروكسل بـ" اليوم التاريخي لأوروبا".

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني كلمة أمام أعضاء البرلمان الأوروبي المجتمعين في جلسة عامة والمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي وإجراء محادثات ثنائية.

وكان رئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشيل" قد دعا في وقت سابق الرئيس الأوكراني "فلاديمير زيلينيسكي" شخصيا لحضور قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي 9 و10 فبراير الجاري.

