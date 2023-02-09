الداخلية تكشف حيلة تاجر مخدرات بالقاهرة: وضعها فى مخبأ سرى بكابينة السيارة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

لجأ تاجر مخدرات لحيلة ماكرة لإخفاء شحنة حشيش، حيث وضعها داخل مخبأ سرى بسقف كابينة السيارة، إلا أن الداخلية كشفته وضبطت المخدرات.

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام - نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، ومديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة سوهاج)، حال إستقلاله سيارة "نقل" بدائرة قسم شرطة ثان السلام، وعُثر بحوزته على (140 طربة لمخدر الحشيش تزن حوالى 15 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول)، داخل مخبأ سرى بسقف كابينة السيارة.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهاتف للاتصال بعملائه، وإستخدام السيارة فى النقل والترويج وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1،050،000مليون جنيه) تقريبًا.

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.